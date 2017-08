KĽDR odpálila balistickú strelu, ktorá preletela ponad Japonsko

Japonský premiér Šinzó, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul/Tokio/Washington 29. augusta (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe potvrdil, že Severná Kórea odpálila v noci nadnes balistickú strelu, ktorá preletela nad územím Japonska. Ďalej podľa agentúry DPA uviedol, že Japonsko "urobí maximum pre to, aby ochránilo životy svojich občanov".Abe novinárom bezprostredne po skúške tiež povedal, že OSN vyzve na okamžité stretnutie, s cieľom diskutovať o prijatí ďalších potrebných krokov pre riešenie napätej situácie na Kórejskom polostrove a zasadil sa za zvýšenie tlaku voči KĽDR.Tajomník japonskej vlády Jošihide Suga uviedol, že strela preletela nad Mysom Erimo, južným cípom severojaponského ostrovu Hokkaido a dopadla do vôd Tichého oceánu, približne 1180 kilometrov východne od zmieneného mysu. Raketa podľa Sugu predstavovala pre Japonsko vážnu bezpečnostnú hrozbu.Podľa japonských úradov raketová skúška nespôsobila nijaké škody. Televízia NHK uviedla, že raketa sa rozpadla na tri časti, pričom dopadla do vôd severnej časti Tichého oceánu.Správu, že bližšie nešpecifikovaná balistická strela, ktorú vypálila v noci nadnes KĽDR, preletela nad územím Japonska, potvrdilo aj americké ministerstvo obrany, informovala agentúra AP.Skúšku analyzujú príslušníci armády Južnej Kórey a Spojených štátov. Juhokórejská armáda v tejto súvislosti uviedla, že strela KĽDR preletela 2700 kilometrov a dosiahla výšku 550 kilometrov. Pentagón doposiaľ takéto podrobnosti nezverejnil. Informoval však, že podľa Severoamerického veliteľstva protivzdušnej obrany (NORAD) skúška nepredstavovala hrozbu pre Severnú Ameriku.K novej raketovej skúške došlo len necelé tri dni po tom, ako KĽDR vypálila do mora tri balistické rakety krátkeho doletu. Severná Kórea sa zároveň nedávno postarala o zvýšenie napätia v oblasti, keď v júli úspešne otestovala dve medzikontinentálne balistické rakety. Neskôr sa Pchjongjang začal vyhrážať, že by mohol odpáliť rakety aj na ostrov Guam, ktorý patrí Spojeným štátom.KĽDR zároveň v pondelok požiadala listom Bezpečnostnú radu OSN, aby urýchlene zvolala stretnutie ohľadne výročných vojenských cvičení armády Južnej Kórey a USA, ktoré Pchjongjang považuje za provokáciu a nácvik útoku na severnú časť Kórejského polostrova.Veľvyslanec KĽDR pri OSN Ča Sung-nam adresoval list s touto žiadosťou Egyptu, momentálne predsedajúcej krajine BR OSN, pričom v ňom uviedol, že cvičenia súČi sa žiadosťou BR OSN bude zaoberať nateraz známe nie je, priblížila AP.