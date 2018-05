KĽDR ohlásila koniec raketovým skúškam, jadrový program má dokončený

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 11. mája (TASR) - Severná Kórea oznámila, že už nebude vykonávať neohlásené raketové skúšky alebo ďalšie testy medzikontinentálnych balistických striel, pretože ich jadrový program je ukončený a takéto testovanie už nie je potrebné. Vyplýva to z piatkového vyhlásenia Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), o ktorom informovala agentúra AP.K takémuto postupu sa Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) zaviazala pri rokovaniach so zástupcami ICAO, ktorí Pchjongjang navštívili tento týždeň.Podľa vyhlásenia ICAO sa Severná Kórea pokúša o obnovenie pozastavených leteckých služieb a chce zaviesť aj nové letové trasy cez svoj vzdušný priestor. Rovnako sa údajne usiluje o schválenie letovej trasy cez juhokórejský vzdušný priestor, hoci podrobnosti o tom ICAO neuviedla.Takýto krok by leteckým spoločnostiam umožnil prelet cez vzdušný priestor KĽDR bez toho, aby sa museli obávať neohlásených raketových skúšok. Mohli by teda využívať priamejšie trasy, pričom by im klesla aj spotreba paliva.ICAO, letecká agentúra OSN, privítala rozhodnutie Severnej Kórey, pretože raketové testy znamenajú kvôli úlomkom padajúcim z balistických striel bezpečnostné riziko pre letecké i lodné spoločnosti.