KĽDR pohrozila, že skúma plány na vystrelenie štyroch rakiet na Guam

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 10. augusta (TASR) - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) dnes vyhlásila, že zvažuje vystrelenie štyroch rakiet stredného doletu do oblasti amerického tichomorského ostrova Guam, kde majú Spojené štáty viacero vojenských základní. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na vyhlásenie severokórejských ozbrojených síl.Strategické sily KĽDR "vážne skúmajú plán útoku na Guam prostredníctvom súbežného odpálenia štyroch strategických balistických rakiet typu Hwasong-12, aby prerušili komunikačné kanály nepriateľských síl na veľkých vojenských základniach na Guame a vyslali dôrazné varovanie Spojeným štátom," uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom severokórejskou tlačovou agentúrou KCNA.Podľa ozbrojených síl KĽDR by plány na raketový útok na oblasť Guamu mohli byť dokončené do polovice augusta a následne sa bude čakať, či vodca Kim Čong-un vydá rozkaz na ich realizáciu.