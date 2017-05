KĽDR povolila návštevu spravodajkyni OSN pre zdravotne postihnutých

Catalina Devandasová Aguilarová, osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudí so zdravotným postihnutím, po prílete do KĽDR. Pchjongjang, 3. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pchjongjang 3. mája (TASR) - Osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudí so zdravotným postihnutím sa dnes stala prvým zástupcom vyslaným Radou OSN pre ľudské práva, ktorý sa v Severnej Kórei stretol s predstaviteľom tamojšej vlády povereným agendou ľudských práv.Touto diplomatkou OSN je Catalina Devandasová Aguilarová, ktorá funkciu osobitnej spravodajkyne OSN pre ľudí so zdravotným postihnutím zastáva od roku 2014.Aguilarová, pochádzajúca z Kostariky, sa dnes v Pchjongjangu stretla s vyslancom ministerstva zahraničných vecí KĽDR pre ľudské práva Ri Hung Sikom. Po schôdzke s ním uviedla, že s úradmi KĽDR chce spolupracovať na ochrane práv postihnutých ľudí.Počas pobytu v Pchjongjangu bude diplomatka OSN rokovať aj s úradníkmi z federácie na ochranu zdravotne postihnutých a ministerstva zdravotníctva.Agentúra AP vysvetlila, že Severná Kórea sa v posledných rokoch pokúša prehĺbiť svoju starostlivosť o ľudí so zdravotným postihnutím, a to aj napriek tomu, že čelí kritike za svoj postoj k rešpektovaniu ľudských práv a za pokračovanie v jadrovom programe.