KĽDR si 69. výročie svojho vzniku pripomenula neokázalým spôsobom

Pchjongjang 9. septembra (TASR) - Severokórejčania si dnes bežným spôsobom pripomenuli 69. výročie založenia svojho štátu, keď kládli kvety a klaňali sa pred sochami a portrétmi bývalých vodcov komunistickej krajiny. Svet však oslavy sledoval starostlivo, keďže sa objavili špekulácie o ďalšej raketovej skúške, pripomína agentúra AP.Vláda Južnej Kórey sa totiž predtým nechala počuť, že jej severný sused môže výročie osláviť svojím tretím testom medzikontinentálnej balistickej rakety.Avšak do dnešného popoludnia nedošlo k zaznamenaniu testov žiadnych zbraní zo strany Severnej Kórey. Obyvatelia Pchjongjangu tradične preukazovali svoju oddanosť pred podobizňami niekdajších vodcov Kim Ir-sena a Kim Čong-ila, ktorý je otcom súčasného lídra Kim Čong-una.Severná Kórea si často pripomína významné výročia mohutnými verejnými oslavami a predvádza svoje vojenské spôsobilosti. Minulý rok pri tomto septembrovom výročí uskutočnila jadrový test.Spojené štáty v noci nadnes požiadali, aby Bezpečnostná rada OSN v pondelok hlasovala o rezolúcii, ktorá by uvalila doteraz najtvrdšie sankcie voči Pchjongjangu. Viacerí diplomati uviedli, že požiadavka USA o urýchlené hlasovanie má za cieľ vyvinúť maximálny tlak na Čínu a odráža narastajúce obavy Washingtonu po najnovšom severokórejskom jadrovom teste, ktorý lídri KĽDR označili za skúšku vodíkovej bomby, a po nedávnom prelete balistickej strely ponad Japonsko.Nové sankcie voči Severnej Kórei obsahujú ropné embargo, zákaz vývozu textilu a najímania severokórejských pracovníkov do zahraničia a zmrazenie majetku vodcu Kim Čong-una. Taktiež navrhujú zakázať Kimovi cestovať do zahraničia.