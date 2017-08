KĽDR varovala USA pred dôsledkami vojenského cvičenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 22. augusta (TASR) - Severná Kórea varovala Spojené štáty, že budú čeliť dôsledkom svojho rozhodnutia pokračovať v spoločných vojenských cvičeniach s Južnou Kóreu, ktoré sa konajú každý rok a Pchjongjang ich zakaždým odsudzuje ako nácvik invázie.Podľa pondelňajšieho vyhlásenia hovorcu severokórejskej armády, ktoré dnes prevzala agentúra DPA zo severokórejskej tlačovej služby KCNA, by mal Washington rátať s. Vyjadril sa tak deň po začiatku tohtoročného juhokórejsko-amerického cvičenia, ktoré potrvá do 31. augusta.dodal citovaný hovorca.Tohtoročné cvičenie Ulchi Freedom Guardian sa začalo krátko po výmene ostrých vyhlásení medzi Pchjongjangom a Washingtonom, aj keď sa zdá, že Severná Kórea minulý týždeň upustila od zámeru vypáliť svoje rakety do blízkosti tichomorského ostrova Guam, ktorý je územím USA.Šéf tichomorského velenia amerických síl Harry Harris dnes zdôraznil, že pokiaľ ide o riešenie "výziev", ktoré predstavuje severokórejský režim, najdôležitejšímje diplomacia. Juhokórejský prezident Mun Če-in zase v pondelok vyhlásil, že Soul nemáa zámienkou na jeho zvyšovanie by nemalo byť pre Pchjongjang ani prebiehajúce vojenské cvičenie.