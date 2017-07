KĽDR verejne popravuje aj na školských ihriskách

Severokórejský vojak . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul/Pchjongjang 19. júla (TASR) - Severná Kórea (KĽDR) vykonáva verejné popravy na brehoch riek, na školských ihriskách a trhoviskách za také obvinenia ako krádež medi z továrenských strojov, sledovanie juhokórejských médií a prostitúcia. Informovala o tom dnes v správe mimovládna organizácia so sídlom v Soule, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra Reuters.V správe sa uvádza, že mimosúdne rozhodnutia o vykonaní verejných popráv neraz ovplyvní napríklad "zlý" rodinný pôvod alebo kampaň vlády, ktorej zámerom je odradiť obyvateľov od určitého správania.Dočasná justičná pracovná skupina (TJWG) informovala, že svoju správu založila na rozhovoroch s 375 severokórejskými prebehlíkmi za obdobie dvoch rokov.Agentúra Reuters dnes uviedla, že nemohla nezávisle overiť svedectvá prebehlíkov uvedené v správe TJWG. Tú tvoria aktivisti za ľudské práva a výskumníci. Väčšinu financií dostávajú od Národnej nadácie pre demokraciu so sídlom v USA, ktorú financuje americký Kongres.TJWG sa v správe zameriava na zdokumentovanie lokalít verejných vrážd a hromadného pochovávania, keďže podľa vyjadrení skupiny sa takáto práca dosiaľ nerobila. TJWG chce totiž podporiť medzinárodný tlak, aby boli pred spravodlivosť postavené osoby, ktoré tieto zločiny proti ľudskosti spáchali.uviedla skupina v správe.Severná Kórea popiera obvinenia z porušovania ľudských práv a vyhlasuje, že jej občania sú chránení ústavou, a obviňuje Spojené štáty, že sú najhorším porušovateľom ľudských práv na svete.Severná Kórea (KĽDR) však od roku 2014 čelí bezprecedentnému tlaku, aby sa režim a jeho vodca Kim Čong-il zodpovedali pred medzinárodným súdom za širokú škálu porušovania ľudských práv - v spomínanom roku totiž vyšla významná správa komisie OSN o týchto zločinoch.Podľa komisie dochádza v KĽDR k systematickému mučeniu, vyhladovávaniu, popravám ako z čias nacizmu a k zatváraniu ľudí do väzenských táborov.TJWG uviedla, že vo väzenských táboroch sa vykonávajú popravy so zámerom vyvolať strach a odradiť väzňov od úteku; a verejné popravy sa vykonávajú za menej závažné trestné činy, napríklad za krádež farmárskych produktov ako obilie či ryža.Popravujú tam aj za krádež elektrických káblov a ďalších predmetov z tovární alebo za šírenie juhokórejských médií. Popravy sa uskutočňujú väčšinou zastrelením, dodala v správe TJWG.Podľa svedectiev niekedy ľudí zbijú na smrť. Jeden z prebehlíkov povedal: "Vládnych predstaviteľov popravujú pre obvinenia z korupcie a špionáže a štátni úradníci z ostatných regiónov sa na to musia pozerať, čo je "zastrašovacia taktika", uvádza sa v správe TJWG.Prebehlíci zo Severnej Kórey predtým vypovedali, že boli svedkami verejných popráv a porušovania ľudských práv v zadržiavacích zariadeniach.