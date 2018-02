KĽDR vyšle na ZOH aj mladšiu sestru vodcu Kim Čong-una, tvrdí Soul

Severokórejský vodca Kim Čong-un. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 7. februára (TASR) - Súčasťou delegácie vysokopostavených hodnostárov, ktorú Severná Kórea vyšle na nadchádzajúce zimné olympijské hry v juhokórejskom Pjongčangu, bude aj mladšia sestra vodcu Kim Čong-una. Informovalo o tom podľa agentúry AP juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie.Ministerstvo uviedlo, že KĽDR ho v stredu upovedomila o tom, že súčasťou severokórejskej delegácie vedenej predsedom tamojšieho parlamentu (ľudového zhromaždenia), 90-ročným Kim Jong-namom, bude aj Kim Jo-džong, sestra severokórejského vodcu.Soul už skôr informoval, že delegácia by do Pjongčangu mala doraziť v piatok a zdržať sa tam dovedna tri dni, pripomenula agentúra Jonhap.Odkedy Kim Jo-džong vymenovali v roku 2014 za zástupkyňu šéfa oddelenia propagandy v Ústrednom výbore Kórejskej strany práce, začali sa šíriť špekulácie, že by mohla v hierarchii vedenia postupovať stále vyššie a viac pomáhať bratovi s riadiacimi záležitosťami.To sa potvrdilo vlani, keď bola svojím bratom vymenovaná za "kandidátku" politbyra. Mladšia sestra Kim Čong-una má podľa juhokórejských médií okolo 30 rokov.