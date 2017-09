KĽDR vyviezla v rozpore so sankciami tovar za 270 miliónov dolárov

Severokórejčania sledujú správy. Archívna snímka. Foto: TASR/AP Severokórejčania sledujú správy. Archívna snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 10. septembra (TASR) - Severná Kórea nelegálne vyviezla približne od februára do začiatku augusta tohto roka uhlie, železo a iné komodity v hodnote najmenej 270 miliónov dolárov. Uvádza sa to v správe odborníkov z OSN, o ktorej v sobotu informovala agentúra Associated Press.KĽDR vyviezla uvedené komodity v rozpore so sankciami OSN do Číny, Indie, Malajzie, na Srí Lanku a do iných krajín.V správe sa okrem toho konštatuje, že vláda severokórejského vodcu Kim Čong-una pokračuje v porušovaní zbrojného embarga a finančných obmedzení.Severná Kórea zároveň podľa OSN pokračuje v zakázanom jadrovom programe v nukleárnom komplexe Jongbjon, ako aj v aktivitách v oblasti jadrových skúšok a v uránovej bani v Punggje-ri.Odborníci OSN okrem toho uviedli, že preskúmavajú účasť KĽDR na zakázaných činnostiach v Afrike a Sýrii.Bezpečnostná rada OSN 5. augusta jednomyseľne uvalila dosiaľ najtvrdšie sankcie na Severnú Kóreu, ktorých cieľom bolo drasticky znížiť príjmy KĽDR z vývozu tovarov.Spojené štáty tento týždeň požiadali, aby Bezpečnostná rada OSN v pondelok hlasovala o rezolúcii, ktorá by uvalila ešte tvrdšie sankcie voči Pchjongjangu. Viacerí diplomati uviedli, že požiadavka USA o urýchlené hlasovanie má za cieľ vyvinúť maximálny tlak na Čínu a odráža narastajúce obavy Washingtonu po najnovšom severokórejskom jadrovom teste, ktorý lídri KĽDR označili za skúšku vodíkovej bomby, a po nedávnom prelete balistickej strely ponad Japonsko.