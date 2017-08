KĽDR za žiadnych okolností nebude rokovať o svojom jadrovom programe

Severokórejčania sledujú vodcu Kim Čong-una v televíznych správach. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manila 7. augusta (TASR) - Severná Kórea dnes vyhlásila, že "za žiadnych okolností" nebude rokovať o svojom programe vývoja jadrových zbraní a obvinila Spojené štáty, že tlačí situáciu do "extrému".uviedol severokórejský minister zahraničných vecí I Jong-ho v rámci zasadnutia ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) vo filipínskej Manile.Povedal tiež, že jeho krajina nemá v úmysle použiť jadrové zbrane voči žiadnemu štátu "okrem USA". To by sa mohlo zmeniť iba v prípade, že by sa nejaký štát pridal k USA pri akcii voči KĽDR.I Jong-ho ďalej zdôraznil, že za krízu na Kórejskom polostrove nesie zodpovednosť výhradne Washington. Severná Kórea je pripravená dať USA tvrdú lekciu prostredníctvom svojich strategických jadrových síl, dodal severokórejský minister zahraničných vecí.V Manile sa s ním stretol aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý vyzval na ukončenie eskalácie napätia na Kórejskom polostrove. Všetky strany kórejského konfliktu vyzval, aby v uvažovaní o použití vojenskej sily "prejavili maximálnu zdržanlivosť" a prikročili k "denuklearizácii" polostrova, uvádza sa vo vyhlásení ruského ministerstva zahraničných vecí.Rusko a Čína sú podľa agentúra DPA jediné krajiny, ktoré s KĽDR udržujú relatívne úzke diplomatické styky.