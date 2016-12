Klienti mobilných operátorov počas sviatkov poslali milióny SMS správ

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) - Zákazníci O2 poslali počas 25. decembra spolu 2.759.561 SMS správ, čo je o vyše 3 % viac ako vlani. Počas 26. decembra odoslali 2.673.492 SMS správ, čo je o vyše 9 % viac ako minulý rok. Okrem toho odoslali spolu za oba dni vyše 120.000 obrazových správ a uskutočnili takmer 6,4 milióna hovorov. Najviac narástol objem dátovej prevádzky, v oba dni o vyše 60 % v porovnaní s minulým rokom.povedala Tereza Molnár, hovorkyňa spoločnosti O2.Aj v roku 2016 platí, že 24. december je pre posielanie správ tým najväčším a najvyťaženejším dňom celého roka. Zákazníci Telekomu poslali 24.12. až 11.463.267 SMS, čo je približne podobný počet ako vlani. V porovnaní s priemerom bežného dňa je to 5-násobne viac. Najviac SMS správ sa už tradične posiela medzi 13. a 14. hodinou, a to 1.205.665.Rástol však počet multimediálnych správ – zákazníci Telekomu na Štedrý deň poslali 267.459 MMS, čo je medziročne o 4 % viac. Aj tento ukazovateľ zaznamenal na Štedrý deň niekoľkonásobné vyšší počet oproti bežnej denne prevádzke. Zmenila sa akurát najvyťaženejšia hodina – tento rok sa najviac MMS posielalo medzi 14. a 15. hodinou (vlani to bolo o 2 hodiny skôr).Zákazníci 4-ky počas Štedrého dňa poslali 1.308.769 SMS správ, a tak sa 24. december stal dňom s rekordným počtom prenesených správ v sieti tohto operátora. Podľa technického riaditeľa SWAN Mobile, a. s., Patrika Kollarociho veľa zákazníkov prežilo sviatky aj v zahraničí. Najviac správ smerovalo domov z Česka, Rakúska, Nemecka, Maďarska a Veľkej Británie. Klienti posielali SMS aj z exotických destinácií ako Kostarika, Filipíny, Katar, Južná Afrika, Indonézia či Kuba.Najviac SMS posielali počas obeda. Až trojnásobne viac oproti bežnej prevádzke ich odišlo v čase medzi 12. a 13. hodinou popoludní. Prevádzka poklesla okolo 17. hodiny, keď zákazníci zjavne odložili mobilné telefóny a zasadli k štedrovečernému stolu.Na Štedrý deň sa uskutočnilo 681.276 hovorov, pričom najviac ich bolo medzi 13. a 14. hodinou. Zaujímavosťou je, že priemerný hovor trval o 24 % dlhšie, ako počas iných dní. Až o 32 % narástol počet hovorov, ktoré zákazníci uskutočnili do zahraničia, o 16 % narástol počet hovorov v medzinárodnom roamingu.Aj keď sa na 1. sviatok vianočný počet hovorov a SMS dostal do normálnej prevádzky, zvýšenú prevádzku operátor zaznamenal zas na 2. sviatok vianočný.V porovnaní s bežnou prevádzkou "Štvorkári" aj omnoho viac "dátovali". Objem prenesených dát počas Vianoc narástol o 20 %. Na Štedrý deň preniesli 15 TB dát, a na 1. sviatok vianočný to bolo 16 TB prenesených dát.TASR informovali mobilní operátori.