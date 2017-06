Klienti Rapidu žalujú Národnú banku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

V apríli 2017 vznikloNa jeho čele stojí Ing. Juraj Pankuch zo Žiliny. Tiež mal s poisťovňou Rapid life uzavretú poistnú zmluvu UDP-K. Rozhodol sa založiť toto občianske združenie a my sme mu preto položili niekoľko otázok.Takým spúšťačom bolo stanovisko NBS, v ktorom varovala pred činnosťou licencovanej poisťovne a ktorého sa hneď chytil bulvár.Dal som si to dohromady s mojou situáciou, keď zmluva UDP-K bola pre zle stanovené poistné vinou štátu (v zastúpení NBS) vyhlásená súdom za neplatnú. Vznikla mi tým škoda - rozdiel medzi poistnou sumou a poistným. Povedal som si, že by som ju mal vymáhať, a to od toho, kto to spôsobil.V podobnej situácii sú ďaľšie stovky klientov , ktorých chcela NBS vyvolaním paniky použiť ako obušok na Rapid life.Veď majetok tej poisťovne je z rozhodujúcej časti našim majetkom a škoda na ňom spôsobená zo strany NBS je našou škodou.Naše OZ sídli zatiaľ u mňa v Žiline. Keďže v súčasnosti len začíname, máme zatiaľ iba okolo 300 členov, tento počet sa však mení každý deň a očakávam jeho rýchly nárast. Bližšie informácie o členstve sa môžu klienti dozvedieť na našej novej webovskej stránke www.klientiprotinbs.sk Je to logické.. Prečítal som si všetky stanoviská NBS ale aj Rapid life. Tiež som si dal vysvetliť od právnika rozsudky súdov a to dovolanie, ktoré NBS zverejnila.Mňa a môjho právnika najviac pobavilo dovolanie na Najvyšší súd SR podpísané nejakým Štefanom Hrčkom. Vôbec sme neporozumeli, čo to ten pán vlastne tvrdí. Hoci je rozsudok právoplatný, je jasné, že NBS robí len obštrukcie, neverím, že v normálnom štáte by niekto na základe tých nezmyslov nazvaných hrdo "dovolanie" zmenil právoplatný rozsudok.Ja som presvedčený, že ak banka škodu Rapidu uhradí, Rapid life si záväzky voči nám splní. Len jediný človek však vie, kedy sa tak bude môcť stať.Preto nebudeme váhať vymáhať škody priamo od NBS, možno to bude rýchlejšie a efektívnejšie.Nedá mi ale nepovedať, že sa mi navyše hnusí, keď vidím ako štátny orgán (NBS) nerešpektuje rozsudok iného štátneho orgánu (súdu). Dali sme sa dokopy, lebo je jasné že len spoločne niečo dosiahneme proti tejto arogantnej moci.Samozrejme, že áno. Aj sme tam volali a neraz.Keď sme mu ale povedali, že sme v novinách čítali, že oni sú škodcovia podľa TASR a kedy zaplatia, tak otočil, že on nič nevidel a zvrieskolPočul som, že za tieto poplašné nepravdivé správy je na neho už podané trestné oznámenie. JPokusy NBS tento rozsudok prekrúcať, zľahčovať a zavádzať klientov sú doslova trápne.Rapid life klientovi musel vrátiť peniaze - zaplatené poistné. Rozdiel medzi touto sumou a tým, čo mal klient dostať pri ukončení poistenia je škoda, ktorú musí zaplatiť NBS, ktorá neplatnosť zmluvy spôsobila. To je prvá skupina poškodených klientov, ktorí sú naši členovia. K druhej skupine sa hlásia ďalší klienti. TPritom klient legitímne výnosy očakával. Na to má podľa našich spolupracujúcich právnikov teraz nepochybne nárok od škodcu - NBS.. My sa však nehráme na právnikov. My vieme len jednu praktickú vec - ako postupovať so žalobou na NBS. Toto je situácia reálne. Ako huby po daždi tu totiž vznikli rôzne zlatokopecké spolky advokátov ale i ľudí bez právnickeho vzdelania - NBS ich veľmi rada ľuďom ponúka cez telefón, ktorí vycítili príležitosť a ponúkajú nešťastným klientom svoje "právne služby", pričom súdne napádajú Rapid hoc vedia, že nádej na peniaze bez úhrady škody od NBS je v nedohľadne, hlavne však, že oni zlatokopi zarobia na trovách, čím dlhšie sa budú súdiť tým lepšie - ale len pre nich!Už vidím toho pána Hrčku ako bude vykrikovať, že to Slovenská republika, to Rapid či iný Kristus pán to spôsobil len nie oni... aPreto musí byť napred predbežné prerokovanie škody so škodcom. Len zákonodarca asi nepočítal s takými ľuďmi ako je vraj nejaký Hrčka...Ale o tom neskôr. Prakticky - ak klient počas poistenia zaplatil na poistnom 5600 eur a poistná suma na dožitie bola 8800 eur, z dôvodu neplatnosti zmluvy mu vznikla škoda 3200 eur, túto bude vymáhať od NBS. Tento svoj nárok zašle na NBS, ktorá v tom lepšom prípade, by mu mala oznámiť, či je ochotná ako škodca škodu aj zaplatiť.Po odmietnutí nároku, sa klienti obrátia na súd.V skutočnosti ich len zneužíva proti Rapidu v naivnej viere, že keď klienti zničia Rapid, tak je z toho NBS von a nebude komu platiť za škody čo napáchala...Ako som už povedal, ak nepochodíme na NBS, tak chceme našu pravdu a náš záujem dostať do povedomia verejnosti.Budú teda masové žaloby na NBS podaním na okresný súd, ale v rámci urýchlenia riešenia našej škody budeme verejne poukazovať na praktiky NBS trebárs aj organizovaním spomínaných zhromaždení pred NBS.Stačí vyplatiť len časť dlhu a je po probléme. APreto študujeme jej materiály, korektne komunikujeme. OZ nemá k Rapid life žiadny iný vzťah, nie je poisťovňou ani finančne podporované. Chceme sa však a to hovorím úprimne, vzájomne podporiť a informovať, v záujme „ťahu na bránku“ – vymoženie škody od NBS a prednostné vysporiadanie škôd s klientmi.Kedy sa ich Rapid a my dočkáme , vie len jediný človek v SR -Predovšetkým som otrasený.Navyše formou „ja o voze, ty o koze“. Na stránke NBS som si prečítal rozsudky, dovolanie a komentár k nim. Je tragikomické, mne sa zdalo, že ten komentár mohol písať len ten, čo azda nevie ani čítať...ak jedna stránka sporu, a to je NBS, verejne neuznáva a skresľuje právoplatný rozsudok súdu, čo si možno o tej inštitúcii ešte dobré myslieť? Mala by byť vzorom v dodržiavaní a v rešpekte ku zákonu!Už som povedal, že ma veľmi "pobavilo" dovolanie na Najvyšší súd SR podpísané vraj vedúcim právnikom Štefanom Hrčkom. Miesto faktov, kde súdy pochybili, uvádza len nekonkrétne žvásty typu „rozsudok je v kľúčových aspektoch nepreskúmateľný (z dôvodu neúplnosti, nejasnosti, nepresnosti, nedostatočnosti a neadekvátnosti, protirečivosti, zmätočnosti a pod. odôvodnenia...)“ . Nemôžem si pomôcť, ale stanoviská na www.rapidlife.sk sú jasné a konkrétne a opreté o právoplatné rozsudky.To sa teda konkrétne deje.Už som to spomínal. Podľa neplatnej zmluvy by mal člen dostať pri dožití poistné plnenie (poistnú sumu), ktorá je vyššia ako poistné, ktoré mu ihneď vráti Rapid akonáhle bude zmluva súdom vyhodnotená ako neplatná .Následne musí súhlasiť s cieľmi združenia a jej stanovami, podpísať prihlášku za člena. Podrobnejšie informácie sú na našej stránke www.klientiprotinbs.sk . Na tejto stránke je aj e-mailové spojenie s vedením OZ.Ja som napríklad na tú činnosť poskytol moju serverovňu, lebo ručne sme to už nezvládali. Kolega zase vo svojom voľne spracoval a aktualizuje www stránku, ďaľší nahadzujú údaje a spracúvajú doporučenia pre členov - máme virtuálnu delokalizovanú privátnu sieť. Každý je vítaný, nechceme sa dať naďalej okrádať ľudmi typu pánov Makúcha, Hrčku a ďaľšími.Členský príspevok je naozaj len symbolický - 3 eur ročne. Navyše dôchodcovia, slobodné matky s ďeťmi, vdovy a vdovci členský príspevok neplatia.Veľa sa o veci dozviete aj na portáli teraz.sk "Súdy právoplatne rozhodli – NBS poškodila Rapid life"