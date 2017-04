Kliešte pohrýzli v Poznani 27 policajtov, hmyz priniesli holuby

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Varšava 26. apríla (TASR) - Dvadsaťsedem poľských policajtov utrpelo zranenie, avšak nie pri výkone svojej funkcie. Na policajnom riaditeľstve v západopoľskej Poznani ich pohrýzli kliešte, ktoré tam priniesli holuby hniezdiace z vonkajšej strany okien budovy, informovala dnes agentúra AP.Policajný hovorca regiónu Andrzej Borowiak povedal, že 27 príslušníkov nahlásilo červené škvrny po tele, čo naznačuje, že ich pohrýzli kliešte. Riešia to so zdravotníkmi.Televízia TVN24 odvysielala v utorok zábery na požiarnikov, ktorí so špeciálnym výstrojom dezinfikovali špinavé okenné parapety policajného riaditeľstva pokryté holubím trusom.