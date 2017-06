Kliešte útočia najmä na mužov a fajčiarov

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 26. júna (TASR) - Vôňa tabaku a alkoholu priťahuje kliešťov, upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). Naopak, ľuďom so studenými končatinami sa vyhýbajú. Ďalšou zaujímavosťou podľa hygienikov je, že človek môže kliešťa odpudiť cesnakovou arómou.uvádza ÚVZ SR. Dospelá samička dokáže po nacicaní krvou narásť až do veľkosti hrachu. Kliešte môžu loziť po šatách aj niekoľko hodín, po návrate z vonku je preto dôležité dôkladne si skontrolovať oblečenie.informuje úrad.Nebezpečenstvo výskytu kliešťov hrozí najmä začiatkom leta, ľudia by mali byť práve v týchto dňoch zvlášť opatrní. Vlhké a teplé počasie do 20 stupňov im vyhovuje najviac. V horúcich a teplých dňoch totiž zaliezajú do pôdy či pod listy.Kliešť vyzerá inak v rôznych štádiách svojho vývinu. Larvy pripomínajú škvrnu sadze, v druhom vývinovom štádiu nymfy sú veľké ako špendlíková hlavička alebo zrniečko maku. Dospelý kliešť môže mať rôznu farbu – červenkastú, tmavohnedú i čiernu.Pred kliešťovou encefalitídou sa možno najlepšie chrániť očkovaním. Proti lymskej borelióze sa očkovať nedá. V prírode sa treba chrániť správnym odevom a použitím repelentov. Ľudia by si mali obliecť dlhé nohavice zapravené do ponožiek či tričká s dlhými rukávmi. Vhodné je tiež vyhýbať sa vysokým trávam a kríkom, kde sa kliešte združujú najviac.Prisatého kliešťa možno z tela najjednoduchšie odstrániť pinzetou čo najbližšie pri koži. Odborníci ho odporúčajú vykývať, nie vytočiť. V druhom prípade hrozí, že nedôjde k vybratiu hlavičky. Dôležité je nerozpučiť a neudusiť ho.Nemožno si pomáhať vatou, nanášať na neho tekuté mydlo a olejové prípravky. Môže dôjsť k vyprázdneniu obsahu čriev kliešťa do rany, čím sa zvyšuje riziko nákazy ochoreniami, ktoré prenáša.