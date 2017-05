Klíma na Spiši sa podpisuje aj pod stav Spišského hradu

Spišská Kapitula a Spišský hrad Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišské Podhradie 1. mája (TASR) - Spišský hrad nie je len lokalita na Zozname prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO alebo zaujímavá turistická destinácia či múzeum, kde sa niečo deje. Ale o pamiatku sa je potrebné aj starať. Uviedla to pre TASR riaditeľka Slovenského národného múzea – Spišského múzea v Levoči Mária Novotná." povedala Novotná. Ako doplnila, Spišský hrad je otvorenou ruinou a podnebie predovšetkým po zime prispieva k ničeniu múrov. "" povedala s tým, že aj opravené časti hradu by potrebovali svoju renováciu.Návštevnosť Spišského múzea v Levoči bola v roku 2016 rekordná. Spôsobila to najmä vysoká návštevnosť Spišského hradu, ktorého prevádzka však nie je celoročná. Na hrade sme mali 209.110 návštevníkov. Na letnú turistickú sezónu pripravilo múzeum na hrade viaceré aktivity. Jej otvorenie je naplánované na 6. mája, o deň neskôr sa uskutoční slávnostná svätá omša v kaplnke sv. Alžbety.Spišský hrad je príkladom stredovekého kráľovského hradu. Vznikol na konci 12. a začiatkom 13. storočia. Už koncom 13. storočia mal takmer dnešnú rozlohu. Patril kráľovským dynastiám Arpádovcov, Anjouovcov, neskôr Zápoľským, Thurzovcom a Čákiovcom. V roku 1993 bol zapísaný do Svetového zoznamu prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.