Klimatizácia by sa nemala kupovať len podľa výkonu

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) - S príchodom leta nastáva na Slovensku opäť sezóna klimatizácií. Na chladenie je dobré myslieť vopred, keďže v letných mesiacoch dopyt po nich prudko stúpa. Výsledkom je, že klimatizácie bývajú vypredané a predlžujú sa aj dodacie doby ich montáže. Mnohí ľudia potom siahajú po mobilných jednotkách, s ktorými majú neskôr problémy. Preto je dobré na výber klimatizácie myslieť už dnes.Vyberať klimatizáciu systémom čím viac wattov, tým lepšie sa nemusí oplatiť. Rozhodujúcim faktorom je totiž priestor, ktorý je potrebný v lete chladiť.," radí Vladimír Balaj, energetický audítor spoločnosti MAGNA ENERGIA.Práve to býva problém mobilných klimatizácií, ktoré žiadnu vonkajšiu jednotku nemajú. Pozostávajú iba z jednej vnútornej, pričom teplo sa von odvádza hadicou. Tá je však pomerne hrubá, keďže jej priemer je približne 15 centimetrov.upozorňuje Balaj.Navyše, pri mobilnej klimatizácii treba počítať aj s tým, že jej kompresor sa ohrieva. Zohrieva tak vzduch v miestnosti, ktorý sa však klimatizácia snaží vychladiť. Výsledkom je, že efektivita mobilných klimatizácií je výrazne nižšia, než tých splitových. Z pohľadu dosiahnutia teplotného komfortu môžu za splitovými zaostávať až o polovicu. Na dosiahnutie rovnakej teploty v izbe sa môže minúť až o 80 % elektriny viac, než pri delenej klimatizácii.V prípade, ak chce niekto chladiť viac izieb, mal by už automaticky uvažovať o multisplit systéme. Ten pozostáva z jednej vonkajšej a viacerých vnútorných jednotiek. Najväčším omylom majiteľov bytu či domu totiž je, ak dajú klimatizačnú jednotku do chodby s cieľom vychladiť si celý byt. Klimatizácia vtedy chladí už vychladený vzduch, pričom v ostatných miestnostiach je stále teplo. Preto by každá z chladených miestností mala mať svoju vlastnú klimatizačnú jednotku. Výnimkou môžu byť otvorené kuchyne, ktoré zvyknú byť v moderných novostavbách prepojené s obývačkou. V takomto prípade je cirkulácia vzduchu dostatočná a jedna jednotka môže na kuchyňu s obývačkou stačiť.Dôležitý je aj výkon klimatizácie. Ak je poddimenzovaná, nebude stíhať vychladiť miestnosť, pôjde na maximum, čo znižuje jej životnosť a zvyšuje prevádzkové náklady. No dostatočne výkonná jednotka vychladí priestor za kratší čas a následne sa sama stíši, vďaka čomu sa dá ušetriť. Pre miestnosť s rozmermi 5 x 4 m by mala mať minimálny výkon 1600 W chladiaceho výkonu. V prípade menšej spálne s rozmermi napríklad 4 x 3 m, postačuje 1000 W.