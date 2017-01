Klimatológ Faško: Máme za sebou nachladnejší január v tomto tisícročí

Ilustračná snímka Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. januára (TASR) – Slovensko sa dožilo prvého teplotne podnormálneho januára po 30 rokoch. Na margo končiaceho sa úvodného mesiaca roku 2017 to skonštatoval klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Pavol Faško.Začiatok roka bol poznamenaný výrazným ochladením, ktoré prišlo počas Troch kráľov a v nasledujúcich dňoch. Predznamenalo teplotný vývoj celého mesiaca.vysvetlil Faško skutočnosť, že Slováci neboli dlhodobo zvyknutí na takto chladný úvod roka.SHMÚ zaznamenal počas januára najvyšší počet arktických dní na území Slovenska v tomto storočí. Okrem toho aj viacero záporných teplotných rekordov pre niektoré meteorologické stanice a tiež jeden celoslovenský.V Dudinciach klesla teplota až na –30,3 stupňa Celzia, čo je na tomto mieste historicky najmenej od začiatku meraní. V Oravskej Lesnej bolo dokonca až –35,5 stupňa Celzia. Je to tretia najnižšia teplota na tomto mieste od začiatku meraní. Ďalšie stanice ako Zázrivá, Párnica, Liesek a Červený Kláštor zaznamenali dosiahnutie hranice -30 stupňov Celzia.Za mimoriadny ale nemožno január na Slovensku označiť z hľadiska snehovej pokrývky, uviedol Faško. Nadpriemerne veľa snehu je momentálne na severovýchode Slovenska v oblasti Nízkych Beskýd a Vihorlatu. Sneh momentálne vplýva aj na rozdiely vo výskyte mrazov. „Tam, kde je dostatok snehu, klesala v piatok (27.1.) teplota vzduchu pod –21 stupňov Celzia. V regiónoch na krajnom juhozápade to bolo iba –6 stupňov Celzia,“ priblížil.Mrazivý charakter počasia má podľa Faška na svedomí tlaková výš, ktorá sa udržiavala nad naším územím. Predpovedá, že v nasledujúcom období by už nemala byť taká dominantná v strednej Európe a ustúpi viac na východ. Na územie Slovenska by sa tak mohla priblížiť brázda nízkeho tlaku a cirkulačné podmienky by sa mohli zmeniť.uviedol odborník. Je však podľa neho zbytočné očakávať, že sa v najbližšom čase dočkáme jarného charakteru počasia. „Určite sa teraz nevyjarí, lebo všetko je zamrznuté. Bude treba dosť veľa dávok oteplenia, aby prostredie začalo rozmŕzať,“ upozorňuje klimatológ na fakt, že oteplenie tentoraz nebude nastupovať tak rýchlo, ako boli Slováci zvyknutí po minulé roky.Počas celého januára neexistoval výraznejší teplotný rozdiel medzi vysokými a nízkymi zemepisnými šírkami severnej pologule vrátane Európy.vysvetlil Faško s tým, že počasiu v Európe dominuje severojužné prúdenie na rozdiel od minulosti, keď prevažovalo západné prúdenie.naznačil klimatológ SHMÚ.