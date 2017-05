Klimkin je za postupné začlenenie Ukrajiny do východného krídla NATO

Ukrajinský minister zahraničných vecí Pavlo Klimkin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 15. mája (TASR) - Ukrajina by mala byť postupne začlenená do východného krídla NATO, uviedol vo vysielaní ukrajinskej televízie 1+1 ukrajinský minister zahraničných vecí Pavlo Klimkin. Informovala o tom dnes agentúra RIA Novosti.vyhlásil Klimkin v analytickej relácii Týždeň. Poukázal pritom na spôsob, akým si "spojenci medzi sebou rozdelili ochranu každého zo svojich priateľov v Pobaltí". Vyslovil sa za realizáciu rovnakého modelu voči Ukrajine.Dodal, že o Ukrajine sa bude hovoriť aj na nadchádzajúcom summite NATO, ktorý sa uskutoční v Bruseli 25. mája. Spresnil, že o tom, že Ukrajina sa stane osobitnou témou rokovaní summitu, ho ubezpečili viacerí predstavitelia NATO.Klimkin sa vrátil aj k výsledkom svojej nedávnej návštevy v USA, počas ktorej ho v Bielom dome prijal prezident Donald Trump.Informoval, že USA sú pripravené zapojiť sa do procesu riešenia situácie v Donbase na východe Ukrajiny a vyvíjať tlak na Ruskú federáciu.Dodal, že počas rokovaní v USA sa objavilo viacero návrhov ohľadom Donbasu, ktoré však bude možné zverejniť až po ich prerokovaní a odsúhlasení partnermi.Za jeden z najdôležitejších politických signálov, ktoré vyslali USA počas jeho návštevy v USA, Klimkin označil ich "reálne želanie pripojiť sa k tlaku na Rusko". Ukrajinský minister pripomenul, že Spojené štáty majú páky, ktoré by mohli využiť spolu s krajinami EÚ a členmi združenia G7.