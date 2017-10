Klimkin: Kyjev zatiaľ nepresvedčil menšiny o výhodách školského zákona

Pavlo Klimkin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 13. októbra (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Pavlo Klimkin sa domnieva, že Ukrajina doteraz svojim národnostným menšinám nedokázala všetky výhody, ktoré im prinesie nový zákon o vzdelávaní. Informovala o tom dnes agentúra Ukrinform.Ukrajinský zákon o vzdelávaní bol za svoj prístup k vyučovaniu v jazyku národnostných menšín terčom ostrej kritiky niektorých susedných krajín.Vo štvrtok sa ním zaoberalo aj Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE), ktoré vo svojej rezolúcii upozornilo, že národnostné menšiny na Ukrajine sa ocitli v situácii, keď vzdelávanie v jazyku národnostných menšín bude zabezpečené len do ukončenia základnej školy. Podľa PZ RE to nepovedie k dobrým susedským vzťahom.PZ RE navrhuje vláde v Kyjeve, aby sa znova vrátila k problému vzdelávania v jazykoch národnostných menšín. Ako jeden z možných variantov navrhlo model dvojjazyčného vyučovania pre všetkých občanov patriacich k pôvodným obyvateľom Ukrajiny a národnostným menšinám.PZ RE tiež od Ukrajiny žiada, aby rešpektovala prípadné pripomienky Benátskej komisie, ktorá dostala na posúdenie najmä článok 7 nového zákona.Klimkin dnes na svojom konte na sieti Twitter napísal, že rezolúciu PZ RE nepovažuje ani za "víťazstvo, ani za prehru". Avizoval, že Ukrajina sa bude zaoberať pripomienkami Benátskej komisie, a kriticky poznamenal, že ukrajinské vedenie nedokázalo zatiaľ príslušníkov iných etník presvedčiť o "všetkých výhodách tohto zákona".Klimkin sa vo štvrtok v Budapešti stretol s maďarským rezortným kolegom Péterom Szijjártóom. Ten na spoločnej tlačovej konferencii po rokovaniach uviedol, že Maďarsko a Ukrajina posudzujú situáciu okolo sporného zákona úplne odlišne, väčším problémom však je, že situáciu vnímajú odlišne od ukrajinskej vlády aj Maďari žijúci v Zakarpatskej oblasti. Riešenie situácie by maďarský šéf diplomacie videl v pozastavení platnosti tejto právnej normy.Ešte v utorok Szijjártó povedal, že menšiny žijúce na Ukrajine sa pre tento zákon dostanú do horšej situácie, ako boli v časoch Sovietskeho zväzu. Dodal, že postoj Ukrajiny k tomuto zákonu, ktorý obmedzuje práva menšín, je poburujúci. Avšak rovnako poburujúce je podľa neho aj mlčanie EÚ a jej inštitúcií, ako aj mlčanie medzinárodných organizácií.Nový ukrajinský zákon o vzdelávaní, ktorý prezident Petro Porošenko podpísal 26. septembra, vyvolal obavy a protesty v Maďarsku, Rusku, Moldavsku a Rumunsku, kam dnes Klimkin zavíta na pracovnú návštevu. Predmetom jeho rokovaní v Bukurešti má byť aj nový školský zákon.Obavy susedných štátov a ich menšín na Ukrajine vyvoláva najmä článok 7, v ktorom sa píše, že ukrajinský štát bude garantovať vzdelávanie od 5. triedy základnej školy len v ukrajinčine. Ukrajina po ostrej kritike zo zahraničia zaslala túto spornú časť zákona na expertízu do Rady Európy.