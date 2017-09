Klimkin označil ruský návrh rezolúcie o mierotvorcoch za schizofreniu

Ukrajinský minister zahraničných vecí Pavel Klimkin Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev/Washington 26. septembra (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Pavlo Klimkin považuje ruský návrh na vyslanie mierotvorcov do oblasti Donbasu za "schizofrenický".Klimkin v noci nadnes vo vysielaní televízie ICTV uviedol, že cieľom Ruska je dosiahnuť, aby konflikt na UkrajineVo svojom vystúpení v televízii ICTV Klimkin poukázal na to, že návrh ruskej rezolúcie ohľadom vyslania mierových síl na Ukrajinu nezískal v Bezpečnostnej rade OSN žiadnu podporu"Na tento háčik (Rusku) neskočíme," zdôraznil Klimkin.Klimkin vyjadril presvedčenie, že donútiť Rusko k vyslaniu skutočnej a efektívnej mierovej misie na Donbas môže len väčší politický tlak a ekonomické sankcie zo strany partnerov Ukrajiny.Klimkinov komentár je reakciou na nedávne vyhlásenie ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý uviedol, že podporuje návrh na vyslanie mierových jednotiek OSN na Ukrajinu.Putin však pritom zdôraznil, že úlohou mierotvorcov musí byť výlučne zaisťovanie bezpečnosti pre členov misie OBSE. Podľa Putina by sa jednotky OSN nemali pohybovať na styčnej línii ani na iných častiach územia Ukrajiny. Ako neskôr spresnil Putinov hovorca, postoj Moskvy k rozmiestneniu týchto síl na Ukrajine je flexibilný.Kyjevské vedenie sa domnieva, že misia OSN by mala mať širší mandát a pôsobiť na celom území Donbasu - až po hranice s Ruskom.Generálny tajomník OSN António Guterres vyhlásil, že v prípade dosiahnutia dohody v týchto otázkach urobí OSN pre vyriešenie ukrajinskej krízy všetko, čo je v jej silách.Ukrajinský prezident Petro Porošenko sa nedávno vo vysielaní kanadskej televízie CBS vyjadril, že Rusko sa nemôže zúčastňovať na misii OSN na Ukrajine, pretože je "stranou v (ozbrojenom) konflikte", ktorý na východe Ukrajiny trvá od roku 2014.Podľa Porošenka je návrh Moskvy na vyslanie mierových jednotiek OSN do Donbasu neprijateľný, pretože(OBSE).Porošenko dodal, že ak bude Moskva vetovať rozhodnutie Bezpečnostnej rady ohľadom vyslania mierových síl na Ukrajinu, Kyjev sa obráti na medzinárodný súd.