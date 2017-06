KLIMKIN: Rusko eskaluje situáciu na Ukrajine, pokúša sa o protektorát

Pavlo Klimkin Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 7. júna (TASR) - Plánované zvýšenie počtu členov pozorovateľskej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) je, vyhlásil dnes v Kyjeve šéf ukrajinskej diplomacie Pavlo Klimkin na spoločnej tlačovej konferencii s rakúskym ministrom zahraničných vecí Sebastianom Kurzom.Podľa Klimkinových slov je dôležité, aby misia na východe Ukrajiny mohla vo dne i v noci realizovať kontroly pozdĺž celej kontaktnej línie. Pozorovatelia by mali mať možnosť kontrolovať ukrajinsko-ruskú štátnu hranicu, aby sa tak znemožnil prílev ruských zbraní a posíl, vyplynulo z Klimkinových slov. Ukrajinský minister zároveň zdôraznil význam odzbrojenia ilegálne ozbrojených zoskupení, čo vyžaduje, aby aj členovia misie boli ozbrojení.Klimkin poďakoval rakúskemu rezortnému kolegovi za jeho osobný príspevok k zrušeniu vízovej povinnosti pre Ukrajincov cestujúcich do Európskej únie, ako aj za podiel Rakúska na schválení tejto úpravy.Ukrajinský minister hovoril aj o vedomej eskalácii ruskej strany, ktorá sa podľa neho pokúša na východe Ukrajiny vytvoriť protektorát. V tejto súvislosti podľa tlačovej agentúry APA poukázal na schválenie ilegálnych dokumentov separatistov Moskvou a na zavedenie ruskej meny na východe Ukrajiny.Ostreľovanie civilistov nie je podľa Klimkina náhodným javom, ale slúži na destabilizáciu situácie. Vyjadril tiež presvedčenie, že dosiahnutie mieru na východe Ukrajiny nebude možné bez účasti OBSE.Sebastian Kurz zdôraznil, že pokračujú rokovania v záujme dosiahnutia riadneho prístupu pozorovateľov OBSE do všetkých oblastí. Iba tak môže totiž organizácia naplniť svoje ciele, konkrétne zabezpečiť, aby nedochádzalo k porušeniam prímeria v regióne.