Klinický výskum liekov na Slovensku stál vlani vyše 36 miliónov eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (TASR) – Farmaceutický priemysel investuje do klinického výskumu na Slovensku vyše 36 miliónov eur ročne. Vyplýva to z vlaňajšieho prieskumu realizovaného v 24 spoločnostiach Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), z ktorých 17 robí klinický výskum a zapojilo sa do prieskumu.na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave uviedla výkonná riaditeľka AIFP Katarína Slezáková.Podľa predsedníčky pracovnej skupiny AIFP pre klinický výskum Tamary Milly sa tento výskum vykonáva podľa prísnych medzinárodných pravidiel na dobrovoľníkoch, teda zdraví účastníci alebo pacienti musia s tým súhlasiť. Cieľom je zistiť, či je nový liek alebo liečebný postup účinný a bezpečný, tiež aby sa pacient dostal skôr k novým liekom a bol pod pravidelnou zdravotnou starostlivosťou. Výhodou pre neho je aj liečba bez poplatkov.Vývoj lieku je náročný na investície a trvá 12 až 13 rokov. Priemerné náklady na vývoj jedného lieku sú okolo 2,6 miliardy amerických dolárov. Tie plne hradí farmaceutický priemysel. Po niekoľkoročnej predklinickej fáze nasledujú postupne ďalšie štyri fázy výskumu lieku na testovanie jeho bezpečnosti, nežiaducich účinkov, účinnosti a dávkovaní až po sledovanie lieku po registrácii.konštatovala členka pracovnej skupiny AIFP pre klinický výskum na Slovensku Hana Mrázová.Lekár s praxou v klinickom skúšaní Ivan Rybár z Národného ústavu reumatologických chorôb v Piešťanoch pripomenul, že je lepšie, ak sa výskum robí na pacientoch z vlastnej praxe ako pomocou náboru či inzerátov.zdôvodnil Rybár.