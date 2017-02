Klinsmann junior bude reprezentovať USA,je v nominácii americkej 20-ky

Jürgen Klinsmann senior. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 10. februára (TASR) - Jonathan Klinsmann, syn nemeckej futbalovej legendy a ex-kouča americkej reprezentácie Jürgena Klinsmanna, figuruje v nominácii výberu USA hráčov do 20 rokov pre kontinentálny šampionát tejto vekovej kategórie.Talentovaný gólman by mal byť americkou brankárskou jednotkou na majstrovstvách zóny CONCACAF, ktoré sa od budúceho týždňa uskutočnia v Kostarike. Informovala o tom agentúra DPA. USA sa v skupinovej fáze stretnú s Panamou, Haiti, ako aj s výberom ostrova Svätý Krištof a Nevis.