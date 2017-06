Kližan, Martin a Zeballos najväčšími ťahákmi challengeru Poprad-Tatry

Slovenský tenista Martin Kližan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júna (TASR) - Najlepší slovenský tenista Martin Kližan bude ťahákom 15. ročníka turnaja Poprad-Tatry ATP Challenger Tour (19.-24. júna). Na najväčšom mužskom antukovom podujatí na Slovensku (dotácia 64.000 eur+hospitality) sa predstavia aj Andrej Martin, Alex Molčan a obhajca titulu Argentínčan Horacio Zeballos.informoval riaditeľ turnaja Miloslav Mečíř.Okrem Kližana a Molčana dostanú voľné karty do hlavnej súťaže talentovaní slovenskí tenisti Peter Vajda a Dominik Šproch. Voľné karty do kvalifikácie by mali udeliť Patrikovi Némovi, Tomášovi Liškovi a pravdepodobne aj Filipovi Horanskému. Finále dvojhry je na programe v sobotu od 13.30 h. Víťaz zinkasuje prémiu 9200 eur a do rebríčka ATP Entry si pripíše 90 bodov.Challenger v Poprade, ktorý sa odohrá na Mestských tenisových kurtoch, bude mať v tomto roku rekordnú dotáciu.povedal technický riaditeľ turnaja Branislav Stankovič.Pri jeho propagácii pomôže rovnako ako v uplynulých rokoch aj popradská rodáčka a bývalá svetová päťka Daniela Hantuchová. Do dejiska turnaja príde aj dlhoročný líder slovenského daviscupového tímu Dominik Hrbatý.dodal Stankovič.