Kližan na Australia Open proti Wawrinkovi, Cibulkovú vyzve Češka

Na snímke slovenská tenistka Dominika Cibulková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Melbourne 13. januára (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne ako nasadená šestka proti Češke Denise Allertovej. Martin Kližan si zmeria sily s nasadenou štvorkou Švajčiarom Stanom Wawrinkom - šampiónom z roku 2014 a vlaňajším víťazom US Open. Rozhodol o tom piatkový žreb,Jana Čepelová si skríži rakety s desiatou nasadenou Španielkou Carlou Suarezovou Navarrovou. Kristína Kučová sa stretne s Američankou Christinou McHaleovou. Šancu postúpiť do hlavnej súťaže ešte majú Lukáš Lacko a Rebecca Šramková. Lacko sa prebojoval už do finále kvalifikácie, v ktorom ho v noci na sobotu čaká osemnásty nasadený Američan Denis Kudla, debutantka Šramková postúpila do 2. kola.Kližan má s Wawrinkom nepriaznivú bilanciu 0:1, v roku 2010 s ním prehral po trojsetovej bitke na antukovom turnaji ATP v marockej Casablance. Cibulková sa s Allertovou ešte nestretla a aj v prípade Čepelovej a Suarezovej Navarrovej pôjde o prvú vzájomnú konfrontáciu. Kučová vedie nad McHaleovou na zápasy 1:0. Vlani ju zdolala v kvalifikácii na turnaji WTA v kanadskom Montreale, kde senzačne postúpila až do semifinále.Najvyššie nasadená Nemka Angelique Kerberová odštartuje cestu za obhajobou titulu duelom proti Ukrajinke Lesii Curenkovej. Turnajovú dvojku Američanku Serenu Williamsovú preverí na úvod Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Bencicová. Najvyššie nasadeného hráča v mužskom singli Brita Andyho Murrayho otestuje Ukrajinec Iľja Marčenko - zverenec slovenského trénera Tibora Tótha.Obhajca titulu a šesťnásobný melbournsky šampión Srb Novak Djokovič, ktorého hlavným koučom je opäť Marián Vajda, sa ako nasadená dvojka popasuje o postup so Španielom Fernandom Verdascom. Pred týždňom v semifinále turnaja v katarskej Dauhe ho zdolal v troch setoch, pričom v tajbrejku druhého dejstva odvrátil päť mečbalov.