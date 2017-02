Kližan v Rotterdame titul neobháji: Vo štvrťfinále ho vyradil Berdych

Slovenský tenista Martin Kližan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dvojhra - štvrťfinále:



Tomáš Berdych (4-ČR) - Martin KLIŽAN (SR) 6:3, 6:3

Rotterdam 17. februára (TASR) - Slovenský tenista Martin Kližan neuspel vo štvrťfinále dvojhry na halovom turnaji ATP v holandskom Rotterdame.Obhajca trofeje prehral so štvrtým nasadeným Čechom Tomášom Berdychom za 59 minút hladko v dvoch setoch 3:6, 3:6. Ani vo štvrtom vzájomnom dueli nenašiel recept na trinásteho hráča svetového rebríčka ATP.V prvom sete držal so súperom krok do stavu 3:3. Ďalšie tri gemy sa stali korisťou Berdycha, ktorý výborne podával a vďaka väčšej variabilite mal navrch aj vo výmenách. V druhom dejstve si rodák z Valašského Meziříči po rýchlom brejku vybudoval náskok 4:1 a zápas už dotiahol do úspešného konca.