Klopp sa po šlágri zlostil na rozhodcov: Chybami ovplyvnili výsledok

Londýn 5. februára (TASR) – Po nedeľňajšom šlágri 26. kola anglickej futbalovej Premier League medzi FC Liverpool a Tottenhamom Hotspur mal tréner domácich Jürgen Klopp ťažké srdce na rozhodcov. Podľa neho sa dopustili viacerých závažných chýb, ktoré ovplyvnili výsledok. Nemeckého kouča "vytočila" najmä situácia z nadstaveného času, keď po údajnom faule Virgila van Dijka na Erika Lamelu nariadil hlavný arbiter Jon Moss penaltu, z ktorej Harry Kane v 95. minúte vyrovnal na konečných 2:2.hneval sa Klopp. Opakované zábery ukázali, že van Dijk sa síce Lamelu dotkol, ale kontaktu sa chcel vyhnúť. Kontakt navyše nezapríčinil pád argentínskeho futbalistu, ktorý využil situáciu a teatrálne sa hodil na trávnik.glosoval Klopp moment, po ktorom Kane strelil z jedenástky svoj jubilejný stý gól v Premier League.Kanonier Tottenhamu sa už v 87. minúte postavil na biely bod, ale prvý pokutový kop nepremenil. Podľa Kloppa už pri tejto situácii rozhodcovia pochybili, keď si nevšimli evidentný ofsajd.poznamenal Klopp. Televízne zábery však ukazujú, že Kane síce v postavení mimo hry skutočne stál, ale obranca Liverpoolu Dejan Lovren prihrávku mieriacu na neho vedome tečoval a ofsajd tým zrušil.Duel inak priniesol výborný futbal s dramatickou koncovkou. Už v 3. minúte využil zmätok v obrane "Spurs" egyptský útočník Mohamed Salah, ktorý zachytil nepresnú prihrávku Erica Diera a strelou k ľavej žrdi prekonal brankára Huga Llorisa. V 80. minúte sa aktívnejší Londýnčania dočkali vyrovnania, keď striedajúci Victor Wanyama napálil odrazenú loptu z 25 metrov nechytateľne do siete. V nadstavenom čase ale úradoval opäť Salah, ktorý po skvostnom sóle poslal Liverpool opäť do vedenia. Klopp v tranze šprintoval pozdĺž postrannej čiary, aby uviedol do ešte väčšieho varu fanúšikov za bránou, lenže jeho radosť bola predčasná. Po nafilmovanom páde Lamelu v šestnástke si Kane v záverečných sekundách trúfol opäť na penaltu a zariadil deľbu bodov.krútil hlavou Klopp.pýtal sa kouč Liverpoolu, ktorý po stretnutí ironicky zatlieskal rozhodcom. Diametrálne odlišný názor na rozhodcov mal tréner "kohútov" Mauricio Pochettino.citovala Pochettina agentúra DPA.Liverpoolu aj zisk bodu pomohol k tretej priečke, štvrtá Chelsea však zaostáva za "The Reds" iba o bod a v pondelok ju čakal zápas vo Watforde. Tottenhamu patrí piate miesto s dvojbodovou stratou na Liverpool.