Klub 1. FC Kolín predĺžil s mladíkom Klünterom kontrakt do roku 2020

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 5. mája (TASR) - Nemecký futbalový klub 1. FC Kolín sa dohodol so svojim obrancom Lukasom Klünterom na predĺžení kontraktu do roku 2020.Dvadsaťročný hráč prišiel do klubu v roku 2013, v aktuálnej sezóne sa prebojoval do A-tímu, v ktorom zasiahol zatiaľ do šiestich stretnutí.povedal tréner tímu Peter Stöger.Kolín bojuje v Bundeslige o pohárovú miestenku, tri kolá pred koncom sezóny stráca na šieste Brémy tri body. Informovala agentúra DPA.