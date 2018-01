Klub filatelistov predstaví štvrťstoročie slovenskej známkovej tvorby

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 15. januára (TASR) – Klub filatelistov KF 52-51, pôsobiaci pri Dome Matice slovenskej v Nitre, pripravuje novú filatelistickú výstavu. Zameraná bude na 25. výročie slovenskej známkovej tvorby. Výstava sa uskutoční v nitrianskej Galérii Mlyny do 31. januára tohto roka. Počas jej otvorenia v utorok 16. januára bude slávnostne uvedená do obehu poštová známka v nominálnej hodnote 1,60 eura s názvom 25. výročie vzniku SR, ktorú vydáva Slovenská pošta, a.s.Nová poštová známka vyjde ako 651. v poradí za 25-ročné obdobie existencie Slovenskej republiky. Jej autorom je akademický maliar Martin Činovský. Námet na známke predstavuje Bratislavský hrad ako symbol slovenskej štátnosti doplnený o štátny znak a vlajkoslávu, ktorá predstavuje Slovenskú republiku ako súčasť Európskej únie.Počas výstavy budú na 50 výstavných plochách, čo predstavuje celkom 800 výstavných listov, vystavené všetky slovenské známky a obálky prvého dňa (FDC), vydané v rokoch 1993 až 2017. Návštevníci si tak budú môcť utvoriť ucelený obraz o štvrťstoročnej histórii slovenskej známkovej tvorby. „Bilanciu slovenskej známkovej tvorby môžeme považovať za úspešnú. Potvrdia to aj niektoré ocenenia slovenských poštových známok zo svetových súťaží, ktoré na výstavu poskytne Poštové múzeum v Banskej Bystrici,“ skonštatoval nitriansky filatelista Milan Šajgalík.