Klub OĽaNO chystá výjazdové rokovanie, riešiť bude VÚC a sympatizantov

Na snímke poslanci NR SR za hnutie OĽaNO-NOVA zľava Veronika Remišová, Ján Lukáč, Jozef Viskupič a Eduard Heger počas 18. schôdze NR SR, 20. júna 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júla (TASR) - Príprava novembrových volieb do vyšších územných celkov, ďalšie parlamentné fungovanie a viac práce v regiónoch. O tom by malo hovoriť hnutie OĽaNO na výjazdovom rokovaní poslaneckého klubu, ktorý by sa mal konať v auguste. TASR to potvrdil poslanec Národnej rady SR Jozef Viskupič.Hnutie by malo hovoriť o vystavení mapy podporovateľov a sympatizantov v regiónoch. OĽaNO nie je štandardná strana s klasickými štruktúrami, ktoré ani nemieni stavať. Viskupič už neraz zdôraznil, že napriek svojej neštandardnosti má hnutie program, riešenia, sympatizantov a dáva priestor odborníkom. O odborných témach diskutuje na konferenciách, ktoré spustilo.OĽaNO je hnutie, ktoré založila štvorica Igor Matovič, Jozef Viskupič, Erika Jurinová a Martin Fecko. Do Národnej rady SR sa dostali prvýkrát na kandidačnej listine SaS v roku 2010. O dva roky neskôr kandidovali už ako samostatné hnutie, na kandidačnej listine ponúka odvtedy miesto nezávislým kandidátom.V posledných parlamentných voľbách volilo OĽaNO 11,02 percenta ľudí. Na kandidačnej listine boli aj členovia hnutia NOVA. Vytvorili spolu klub OĽaNO-NOVA s 19 poslancami. Hovorilo sa aj o možnosti zlúčiť sa, k tomu ale nedošlo. Aktuálne má klub 17 poslancov, keďže Viera Dubačová a Oto Žarnay z neho vystúpili.