Klub turistov obnovuje značkovanie turistických trás v regióne Šariš

Prešov 27. augusta (TASR) – Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Šariš v spolupráci s Regionálnou radou Klubu slovenských turistov (RR KST) Prešov obnovujú turistické značenia na vybraných trasách. Spoločne sa podieľajú na obnove pásového a smerového turistického značenia v Slanských vrchoch, Šarišskej vrchovine a v pohorí Čergov. Do konca roka pribudnú v troch turistických oblastiach nové turistické informačné tabule s turistickými mapami. Umiestnia ich na vstupoch do najčastejšie navštevovaných lokalít okresov Prešov a Sabinov, ako je Cemjata, Slanské vrchy a rekreačná oblasť Drienica. Informovala o tom destinačná manažérka OOCR Región Šariš Lenka Eliáš Čuchtová.Informačné turistické tabule neboli na území Dolného Šariša dopĺňané už niekoľko rokov. Vďaka finančnej dotácii Ministerstva dopravy a výstavby SR sa teraz klub turistov môže venovať rozvoju a skvalitneniu turistickej infraštruktúry.Značeniu sa venuje desať vyškolených značkárov, ktorým pomáhajú dobrovoľníci. Pripadá na nich údržba približne 550 kilometrov trás. Ročne obnovia 15 – 20 turistických trás, čo je skoro 180 km. Zaostáva vznik nových turistických trás a značenie existujúcich neznačených ciest k turistickým cieľom, čo sťažuje existujúca legislatíva a majetkové vzťahy.Klub turistov má 15 členov, ktorí sa venujú čisteniu studničiek. Tohto roku ich obnovili 12 v Slanských vrchoch, Šarišskej vrchovine a pohorí Branisko a Bachureň. „Turisti v Slanských vrchoch tak môžu na vyčistenú a zastrešenú studničku naraziť približne na každom štvrtom až piatom kilometri. Ocenia to hlavne tí, ktorí v letnom období podcenia potrebu pitného režimu pri prechode pohorím, ale aj tí, ktorí sa chcú v Slanských vrchoch zdržať o niečo dlhšie,“ uviedol Juraj Fiľakovský, predseda RR KST Prešov. Najnavštevovanejšou oblasťou Dolného Šariša sú Slanské vrchy, kadiaľ vedie európska turistická trasa a obľúbená je Cesta hrdinov SNP prechádzajúca pohorím Čergov.OOCR Región Šariš poskytne klubu turistov finančnú podporu pri údržbe turistických trás. V budúcom roku svoju pomoc rozšíri o obnovu prístreškov, informačných tabúľ a oddychových miest.