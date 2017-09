Kluby v letnom prestupovom období investovali miliardy dolárov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 13. septembra (TASR) - Futbalové kluby investovali na nákup hráčov od júna do práve skončenej uzávierky prestupov rekordnú sumu 4,71 miliárd USD (cca 3,95 miliardy eur). Informácie priniesla štúdia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).V štatistike sú zarátané aj "megaprestupy" brazílskej hviezdy Neymara z Barcelony do Parížu St. Germain za rekordnú sumu 263 miliónov USD, ako aj prestup 20-ročného útočníka Ousmanu Dembélého z Borussie Dortmund do FC Barcelony za 150 miliónov USD. Od začiatku júna do 1. septembra zaplatili kluby za prestupy takmer toľko, ako za celý rok 2016, dodala FIFA.Kluby z piatich popredných futbalových krajín - Anglicka, Španielska, Talianska, Nemecka a Francúzska tvoria 21,2 percent zo všetkých prestupov a investovali až 77,9 percent z celkovej sumy. Ich výdavky na letné prestupy stúpili v porovnaní s rokom 2012 takmer trojnásobne.Veľkým hráčom na prestupovom trhu je aj Čína, ktorá sa v tabuľke investícií za minulý rok dostala na piate miesto pred Francúzsko. Najviac v lete za hráčov zaplatili anglické kluby, ktoré investovali 1,4 miliardy dolárov, dvojnásobne viac ako hocijaká iná krajina. Najlepšie príjmy mali klub zo Španielska, ktoré zinkasovali za prestupy 752,3 milióna dolárov.