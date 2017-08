Kľúčové postavy škandálu s vajciami zostanú vyšetrovacej väzbe

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 15. augusta (TASR) - Najmenej ďalšie dva týždne zostanú vo vyšetrovacej väzbe obe kľúčové postavy škandálu okolo miliónov pesticídom Fipronil kontaminovaných vajec, šéfovia firmy ChickFriend so sídlom neďaleko holandského Utrechtu.Rozhodol o tom dnes príslušný sudca v meste Zwolle, ktorý podozrenia voči obom zadržaným vyhodnotil ako dostatočne zdôvodňujúce predĺženie vyšetrovacej väzby.Mužov vo veku 24 a 31 rokov zadržali vo štvrtok minulý týždeň po sérii policajných razií v Belgicku a Holandsku a následne podrobili vyšetrovaniu, ktorého cieľom je objasniť ich podiel na rozšírení tzv. fipronilového škandálu, a to pre podozrenie z ohrozovania zdravia verejnosti a prechovávania zakázaných látok.Spomínaná firma mala údajne pri čistení hydinárskych fariem vedome používať prostriedky obsahujúce Fipronil.Kontaminované vajcia sa už objavili v najmenej 16 európskych štátoch a Hongkongu, informovala minulý týždeň Európska komisia, ktorá na túto tému pripravuje na september mimoriadny summit.Pre dospelých by konzumácia menšieho množstva takýchto vajec nemala predstavovať zdravotný problém, u detí je však zdravotné riziko výrazne väčšie. Pri konzumácii väčšieho množstva hrozia poruchy funkcie pečene, obličiek či štítnej žľazy, minimálne však nevoľnosti a závrate.