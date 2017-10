Kľúčoví spojenci žiadajú Puigdemonta vyhlásiť nezávislosť Katalánska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona/Madrid 13. októbra (TASR) - Katalánska radikálna ľavicová strana Kandidatúra ľudovej jednoty (CUP) žiada katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta, aby čo najskôr prikročil k vyhláseniu nezávislosti Katalánska od Španielska. Informovala o tom agentúra AP s tým, že s rovnakou žiadosťou sa na Puigdemonta dnes obrátilo aj proseparatistické Katalánske národné zhromaždenie (ANC) - jedna z hybných síl hnutia za nezávislosť Katalánska.CUP touto žiadosťou reagovala na ultimátum španielskej vlády, ktorá od Puigdemonta žiada, aby do budúceho pondelka oznámil, či vo svojom nejednoznačnom prejave vyhlásil nezávislosť Katalánska od Španielska. Toto vysvetlenie je podľa španielskeho premiéra Mariana Rajoya potrebné pred tým, ako španielska vláda prijme ďalšie opatrenia.Práve táto istota vo veci vyhlásenia nezávislosti Katalánska je nutná podľa ústavného článku 155, ktorý španielskemu premiérovi umožňuje pozastaviť autonómiu Katalánska a zaviesť v regióne priamu vládu z Madridu.CUP dnes v reakcii na to apelovala na Puigdemonta, aby nezávislosť Katalánska vyhlásil čo najskôr. "Ak chcú uplatňovať článok 155 španielskej ústavy z roku 1955, nech tak spravia v už vyhlásenej katalánskej republike".Puigdemont v utorkovom prejave pred poslancami regionálneho parlamentu odložil očakávané vyhlásenie o nezávislosti Katalánska od Španielska a požiadal Madrid o dialóg.Vo svojom prejave Puigdemont uviedol, že na referende, ktoré sa konalo 1. októbra, sa "zúčastnili viac ako dva milióny ľudí a Katalánsko si zaslúži samostatnosť", avšak tej musí predchádzať trpezlivý dialóg s vládou v Madride. Podľa Puigdemonta je jedinou cestou vpred demokracia a mier; Katalánsko je vždy ochotné rokovať.CUP však dnes Puigdemonta vyzvala, aby ignoroval ultimátum španielskej vlády, zrušil odklad vyhlásenia nezávislosti a naopak čo najskôr - do mesiaca - vyhlásil nezávislú republiku. CUP naznačila, že ak Puigdemont jej požiadavke nevyhovie, jej poslanci sa prestanú zúčastňovať na schôdzach katalánskeho parlamentu. CUP je pritom v parlamente kľúčovým spojencom vlády.Puigdemont sa k vzniknutej situácii vyjadril zatiaľ len jediným tweetom, v ktorom napísal: