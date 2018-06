Kľúčovou udalosťou pre Pentu bude výstavba Nemocnice novej generácie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. júna (TASR) - Kľúčovou udalosťou 2. polroka tohto roka bude začiatok výstavby bratislavskej Nemocnice novej generácie v zóne Bory. Pre TASR to povedal hovorca skupiny Penta Gabriel Tóth v súvislosti s jej plánmi. Zároveň začnú s rekonštrukciou Jurkovičovej teplárne, národnej kultúrnej pamiatky, ktorá bude súčasťou projektu Sky Park v Bratislave, avizoval.V súvislosti s poprednými investíciami v 1. polroku 2018 Tóth konštatoval, že rýchlo napreduje výstavba rezidenčnej časti projektu Sky Park v širšom centre hlavného mesta.konštatoval s tým, že pokračovala výstavba projektu Bory Bývanie a dokončili 2. etapu projektu Pri mýte na Račianskej ulici v Bratislave.Z jeho vyjadrení vyplynulo, že skupina chce investovať len v Bratislave a Košiciach.vysvetlil v odpovedi na otázku, či má záujem investovať aj v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska.Navrhovaný zákon o územnom plánovaní a zákon o stavebnom konaní by podľa skupiny mali v prvom rade zabezpečiť transparentnejší a efektívnejší povoľovací proces v jasných časových lehotách. Ďalej by mali stanoviť jednoznačnejší výpočet dotknutých orgánov, ich postavenia v konaniach a najmä nastavenia dodržiavania časových lehôt pre dotknuté orgány na vyjadrenie pred a v rámci konaní.povedal. Dodal, že sa vôbec nerieši postup pre prípad nekonania.K téme poplatku za rozvoj uviedol, že ako developer vítajú sformalizovanie príspevku samosprávam. Problémom však naďalej zostáva dlhý a nie vždy transparentný povoľovací proces, ktorý často brzdí nové realitné projekty, uzavrel Tóth.