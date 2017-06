Kľúčový americký akciový index Dow Jones Industrial mierne vzrástol

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 17. júna (TASR) - Akcie amerických maloobchodných firiem zaznamenali v piatok (16.6.) straty. Dôvodom bolo oznámenie, že online obchod Amazon kupuje americkú sieť biopotravín Whole Foods Market približne za 13,7 miliardy USD (12,27 miliardy eur), čo spôsobilo turbulencie v celom odvetví. Existujú totiž obavy z príliš veľkej sily Amazonu.Kľúčový americký index Dow Jones Industrial ukončil piatkové obchodovanie s plusom 0,11 % na úrovni 21.384,28 bodu len minimálne pod svojím denným maximom. Taktiež zostal len tesne pod rekordným maximom 21.391 bodov spred dvoch dní. Za celý uplynulý týždeň si Dow pripísal vyše 0,5 %.Širší index S&P 500 v piatok vzrástol o 0,03 % na 2433,15 bodu. Výberový technologický index Nasdaq 100, naopak, stratil 0,34 % a uzavrel na úrovni 5681,48 bodu a naďalej sa vzďaľuje od svojho rekordu 5897 bodov spred týždňa. Technologické tituly sa po dosiahnutí tohto maxima dostali pod veľký tlak, keďže mnohí účastníci trhu ich považujú za nadhodnotené. Nasdaq 100 za celý uplynulý týždeň klesol o 1,1 %.Najnovšie údaje z ekonomiky USA, medzi ktoré patrili index spotrebiteľskej dôvery Michiganskej univerzity rovnako ako správa o vývoji rezidenčnej výstavby, sklamali očakávania.Hlavnou témou na trhu však bolo prevzatie Whole Foods Market online Amazon. Konkurenti Amazonu sa totiž môžu dostať pod tlak. Akcia najväčšieho svetového prevádzkovateľa supermarketov Wal-Mart stratila 4,65 % a akcie ďalších veľkých konkurentov v USA, ako sú Kroger, Target a Costco, sa prepadli o 5 % až 10 %.