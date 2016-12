Kľúčový americký index Dow Jones Industrial v roku 2016 vzrástol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 31. decembra (TASR) - Newyorská Wall Street ukončila v piatok (30.12.) turbulentný rok 2016 miernym poklesom. Celkovo však si kľúčový americký index Dow Jones Industrial za celý rok 2016 pripísal dvojciferný zisk.Dow Jones pred predĺženým víkendom - prvý obchodný rok nového roka je až v utorok 3. januára - v piatok klesol o 0,29 % a uzavrel na úrovni 19.762,60 bodu. Prekonanie psychologicky dôležitej hranice 20.000 bodov je na dohľad od polovice decembra, keď americká centrálna banka (Fed) zvýšila úrokové sadzby, avšak zatiaľ sa to nepodarilo.Napriek tomu môžu byť investori s rokom 2016 spokojní. Dow Jones si pripísal 13,4 % a má za sebou najlepší rok od roku 2013, keď vyskočil o 26 %. V roku 2014 vzrástol o 7,5 %. Slabší bol rok 2015, keď klesol o vyše 2 %.Širší index S&P 500 stratil v piatok 0,46 % a uzavrel na úrovni 2238,83 bodu. Za celý rok 2016 stúpol o 9,5 %. Technologický index Nasdaq 100 v piatok klesol o 1,11 % na 4863,62 bodu. Za celý uplynulý rok si pripísal 6 %.Z titulov indexu Dow Jones sa tento rok najviac darilo akcii výrobcu stavebných strojov Caterpillar, ktorá vyskočila o 36,2 %. Investori navyše predpokladajú, že nový americký prezident Donald Trump podporí ekonomiku znížením daní, stimulačnými balíkmi a investíciami do infraštruktúry.Naopak akcia Nike za rok 2016 stratila 18,7 %, čo bol najhorší výkon spomedzi 30 titulov indexu Dow Jones. Výrobca športových potrieb v roku 2016 stratil trhové podiely a získal ich jeho konkurent Adidas.Na indexe S&P 500 akcia Nvidia počas uplynulého roka vzrástla o pôsobivých 224 %. Aj preto investori v piatok vyberali zisky a akcia firmy, ktorá vyvíja grafické procesory pre PC a herné konzoly, klesla o 4,20 %.