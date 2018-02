Kľúčový americký index Dow Jones minulý týždeň padol o vyše 4 %

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 3. februára (TASR) - Výpredaj na Wall Street sa v piatok (2. 2.) zintenzívnil. Dôvodom bola správa o vývoji nezamestnanosti v USA, ktorá vyvolala obavy z ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb a spôsobila, že investori radšej vyberali zisky.Kľúčový americký index Dow Jones Industrial v piatok padol o 2,54 % na 25.520,96 bodu. Za celý uplynulý týždeň stratil viac než 4 %. To bol najprudší percentuálny týždenný pokles indexu Dow Jones za 2 roky a najvýraznejší denný pád od júna 2016.Zvýšené očakávania týkajúce sa úrokových sadzieb vyvolali po prelamovaní rekordov vlnu vyberania ziskov. Manfred Bucher z nemeckej krajinskej banky BayernLB už vo štvrtok (1. 2.) označil akciový trh v USA za prehriaty a varoval pred ďalšou výraznou korekciou.Olej do ohňa priliala správa o vývoji na trhu práce v USA, ktorá ukázala nečakane výrazný nárast platov, čo by vďaka zvýšeniu inflačných očakávaní mohlo spôsobiť, že americká centrálna banka (Fed) bude sprísňovať menovú politiku rýchlejšie, než sa predpokladalo. To spoločne s nárastom výnosov dlhopisov znížilo chuť investorov vkladať peniaze do akcií. Výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov USA sa dostali najvyššie za 4 roky.Pod veľkým tlakom sa v piatok ocitli aj ďalšie americké indexy. Širší index S&P 500 padol o 2,12 % na 2762,13 bodu a výberový technologický index Nasdaq 100 sa znížil o 2,05 % na 6760,29 bodu.