Kľúčovými témami summitu EÚ sú brexit, obrana a terorizmus

Brusel 22. júna (TASR) – Rozpravou o obrane a boji proti terorizmu sa začne dnešný dvojdňový summit EÚ v Bruseli. Z pestrej palety tém prvého dňa Slovensko zaujíma debata o tzv. brexite, najmä kritériá upravujúce presťahovanie únijných agentúr zo Spojeného kráľovstva do iných členských štátov EÚ. Nosnou témou prvého dňa budú ekonomické sankcie voči Rusku a ich možné predĺženie.Bratislava dlhodobo prejavuje záujem o to, že aby Európska agentúra pre lieky (EMA) bola z Británie premiestnená práve na Slovensko, ale podobný zámer má viacero štátov. Na aktuálnom summite sa majú lídri dohodnúť na kritériách, ktoré určia miesto nového sídla tejto agentúry. Podľa diplomatických zdrojov bude ťažké dosiahnuť v tejto otázke zhodu. Definitívne sa o sídle EMA rozhodne na jeseň na úrovni ministrov.V boji proti terorizmu majú podľa predsedu Európskej rady Donalda Tuska hlavnú zodpovednosť členské štáty, ale EÚ im môže pomôcť. Navrhuje v spolupráci s on-line platformami vytvoriť nástroje, ktoré zabránia šíreniu teroristického obsahu na internete.Ďalšou témou bude obranná spolupráca. Lídri budú rokovať o tom, či schvália tzv. stálu štruktúrovanú spoluprácu (PESCO) v obrane. Zatiaľ túto iniciatívu podporujú všetky členské štáty. Otázkou zostáva, či prostredníctvom PESCO umožnia aj realizáciu spoločných vojenských operácií.Vážnym bodom prvého dňa summitu bude diskusia o sankciách voči Rusku. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecká kancelárka Angela Merkelová ako členovia tzv. normandskej skupiny na summite podajú správu o plnení minských dohôd o Ukrajine. Podľa diplomatických zdrojov odporučia predĺženie ekonomických sankcií voči Rusku a lídri to politicky podporia konsenzom. Predĺženie sankcií by potommali formálne schváliť ministri v Rade EÚ.Predseda Európskej rady ešte pred začiatkom summitu bude rokovať s ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom.V otázke migrácie Tusk očakáva debatu zameranú na stredomorskú migračnú trasu a Líbyu, odkiaľ podľa jeho slov prúdi o štvrtinu viac migrantov než vlani.vyhlásil v liste adresovanom lídrom.Britská premiérka Theresa Mayová vo štvrtok večer lídrom predostrie svoju predstavu o rokovaniach o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. Potom bude nasledovať zasadnutie ostatných 27 členských štátov, na ktorom hlavný únijný vyjednávač poreferuje o výsledku prvých rokovaní o brexite z pondelka.V piatok ráno, ešte pred oficiálnymi rokovaniami, sa stretnú s Macronom lídri Vyšehradskej štvorky (V4). Hlavnými témami budú zrejme migračné kvóty a vyslaní pracovníci, ktorí západ a východ EÚ naďalej rozdeľujú.Neskôr bude už na úrovni všetkých členov nasledovať diskusia o reforme európskeho azylového systému. V tomto duchu sa v stredu vyjadril aj Macron vyžadujúc, aby členské štáty prijímali migrantov na základe dohodnutých schém, ak nechcú čeliť dôsledkom.Ďalšou z piatkových tém bude obchodná politika. Tusk si od summitu sľubuje dohodu o efektivite ochranných obchodných opatrení. Tie majú zabrániť zneužívaniu otvorenosti ekonomiky Únie.