Klus apeluje, aby aj za plentou visel oznam, kto nekandiduje

Na archívnej snímke opozičný poslanec Martin Klus (SaS). Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Banská Bystrica 31. októbra (TASR) – Bývalí kandidáti na šéfa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Martin Klus a Stanislav Mičev, ktorí sa vzdali v prospech silnejšieho Jána Luntera vo voľbách do vyšších územných celkov, apelujú na voličov, aby sa nedali zmiasť ich menami na volebných lístkoch. Hoci ich mená budú na nich uvedené, nekandidujú.konštatoval pre TASR Klus. Pridal sa k nemu aj Mičev. Ten verí, že voliči sú natoľko inteligentní, že vedia o vzdaní sa ich kandidatúry a nebudú označovať na volebných lístkoch ich mená, čoho dôsledkom by boli neplatné hlasy.V BBSK na post predsedu kraja pôvodne kandidovalo 17 ľudí, ale niektorí sa vzdali. Krajská volebná komisia eviduje do týchto dní päť oficiálnych späťvzatí kandidátnej listiny, ktoré zverejnila aj na webe BBSK, a to v prípade J. Šimka, V. Baňáka, M. Klusa, I. Saktora a S. Mičeva.Hoci pred týždňom sa v naživo vysielanej diskusii RTVS vzdali svojej kandidatúry aj V. Kökény a M. Kantor, zatiaľ nefigurujú medzi týmito oznámeniami. Navyše, politická strana NAJ stiahla len v pondelok (30.10.) svojho kandidáta na predsedu BBSK, ktorým bol Zdenek Očovan.V BBSK by tak mali aktuálne kandidovať deviati kandidáti - Marian Kotleba (ĽSNS), Ján Lunter (nezávislý), Martin Juhaniak (nezávislý), Igor Kašper (nezávislý), Milan Urbáni (SMS), Pavel Greksa (nezávislý), Alena Pivovarčiová (Nový Parlament), Miroslav Gálik (Národ a spravodlivosť) a Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku).