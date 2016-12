Klzisko na Podbrezinách je už otvorené, ľudia dnes korčuľujú zadarmo

Na archívnej snímke klzisko Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

25. decembra (TASR) - Obyvatelia Liptovského Mikuláša majú od Štedrého dňa (24. 12.) k dispozícii umelú ľadovú plochu na najväčšom sídlisku Podbreziny. Je to jediná ľadová plocha pod holým nebom na území mesta, pravidelne ju využívajú ľudia z celého okresu." informoval primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. Plocha s rozmermi 48 krát 24 metrov sa nachádza povyše futbalového štadióna. Prípadní záujemcovia si môžu prenajať aj celé klzisko.Otváracie hodiny v nedeľu 25. decembra sú od 9.00 h do 15.00 h. Počas ďalších prázdninových dní do 8. januára bude klzisko k dispozícii vždy v čase od 9.00 h do 21.00 h, okrem Silvestra a Nového roka, kedy je čas otvorenia upravený. "" uviedol primátor.Mikulášania majú celoročne k dispozícii umelú ľadovú plochu na zimnom štadióne. Verejné korčuľovanie môžu využívať vo vymedzených časových úsekoch v JL aréne.