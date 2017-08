Kňazi by mali oznamovať zneužívanie detí priznané v spovedi

Na snímke pápež František spovedá tínedžerku na vatikánskom Námestí svätého Petra pri slávnej Berniniho kolonáde. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 14. augusta (TASR) - Kňazi v Austrálii, ktorí sa počas spovede dozvedia o zneužívaní detí a neoznámia to polícii, môžu byť trestne stíhaní. Oznámila to dnes v Sydney kráľovská komisia vyšetrujúca prípady pedofílie na cirkevných školách a v ďalších inštitúciách.Agentúra DPA informovala, že komisia dnes zverejnila 85 pozmeňovacích návrhov k už platným zákonným nariadeniam na ochranu detí. Uvádza sa v nich, že konanie kňazov, ktorí neoznámia polícii, ak sa počas spovede dozvedia o pohlavnom zneužívaní dieťaťa, nie je možné obhájiť, ospravedlniť ani chrániť.Komisia vysvetlila, že vie o prípadoch, keď sa páchatelia sexuálneho násilia na deťoch v spovednici k svojmu činu priznali, potom ho spáchali zasa a znova prišli do chrámu žiadať o odpustenie svojho hriechu.Komisia dodala, že vie o mnohých prípadoch, keď sa kňazi počas spovedí dozvedeli o sexuálnom zneužívaní detí, a to nielen od jeho páchateľov, ale aj od obetí.Austrálska kráľovská komisia vznikla v roku 2013 a odvtedy prešetruje reakcie na prípady pohlavného zneužívania detí zo strany katolíckej cirkvi a ďalších ustanovizní: škôl, vládnych úradov, detských domovov či športových klubov.Poverené osoby robili v jej mene v uplynulých rokoch rozsiahly prieskum v hierarchii katolíckej cirkvi v Austrálii. Zistilo sa pri tom, že z pohlavného zneužívania detí v rokoch 1950-2010 je v Austrálii podozrivých dovedna sedem percent katolíckych kňazov, ako aj to, že v rokoch 1980-2015 nahlásilo dovedna 4444 ľudí, že boli pohlavne zneužívaní duchovnými. K ich sexuálnemu zneužívaniu údajne došlo vo vyše 1000 katolíckych inštitúciách. Väčšina obetí boli chlapci (až 78 percent), ktorých vek bol v priemere 11,6 roka. Priemerný vek zneužívaných dievčat bol 10,5 roka.Zo sexuálnych deliktov z minulosti obvinili v Austrálii aj austrálskeho kardinála Georgea Pella, jedného z najvyšších hodnostárov vo Vatikáne.Konečnú správu o svojich zisteniach by kráľovská komisia mala zverejniť 15. decembra.