KŇAŽKO: Čas ukázal, že Slovensko bolo pripravené mať vlastný štát

Milan Kňažko, archívna snímka. Foto: TASR/Peter Brenkus Milan Kňažko, archívna snímka. Foto: TASR/Peter Brenkus

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. decembra (TASR) - Čas ukázal, že Slovensko bolo v čase svojho vzniku pripravené mať vlastný štát. Pre TASR to uviedol Milan Kňažko, ktorý bol v roku 1990 ministrom medzinárodných vzťahov SR a v rokoch 1992 - 1993 podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí.Za najsilnejší moment vzniku SR považuje uznanie všetkých krajín prakticky zo dňa na deň. "Slovensko urobilo prvý krok do Európy. O návrate Slovenska do Európy som často hovoril na Novembrových tribúnach," poukázal a dodal, že sa nikdy ani v jednom momente nezaoberal myšlienkami, že by bolo lepšie, keby Slovensko nebolo samostatný štát.Najväčšími problémami pri vzniku SR bolo podľa Kňažka vytvorenie a vybudovanie základných inštitúcií a orgánov štátu, ktoré Slovensko dovtedy a v takej podobe nemalo. Poukázal napríklad na ministerstvo zahraničných vecí, Národnú banku či hlavné mesto.podotkol.Keď si zaspomína na vznik SR, ako prvé mu napadne zodpovednosť.uviedol. Spomína si tiež na to, ako krátko po vzniku SR bolo potrebné ľuďom vysvetľovať, že rozdelenie nebolo aktom nepriateľstva.doplnil.Kňažko poukázal aj na tvorbu koncepcie zahraničnej politiky.uviedol.Uznanie vo svete si podľa jeho slov vyžadovalo mimoriadne diplomatické úsilie aj pre krátkosť času.skonštatoval.Spomína si aj na to, čo robil 1. januára 1993, kedy Slovenská republika vznikla.priblížil.Kňažko v čase vzniku spolupracoval aj s Vladimírom Mečiarom, o ktorom neskôr povedal, že používa lož ako pracovnú metódu. Mečiar sa podľa Kňažka nesporne zaslúžil o vznik samostatného štátu.poznamenal.