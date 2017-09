Kniha Hillbilly Elegy sa stala vysvetlením Trumpovho úspechu

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. septembra (TASR) - Knižný trh obohatila novinka Hillbilly Elegy z pera amerického autora J. D. Vancea. Knihu s podtitulom Kronika rodiny a kultúry v kríze prináša v slovenskom preklade vydavateľstvo Tatran. Autorom "podmanivej sondy do problémov bielej robotníckej triedy v Amerike" je bývalý vojak a absolvent jednej z najlepších právnických fakúlt na svete, ktorý vyrástol v živoriacom mestečku v Hrdzavom páse (Rust Belt).J. D. Vance nenapísal len príbeh svojej rodiny, veľmi dobre čitateľný a zrozumiteľný, ale objasňuje, prečo sa obyvatelia Rust Beltu (priemyselnej uhoľnej oblasti USA) na prekvapenie všetkých amerických voličov postarali o víťazstvo Donalda Trumpa.Starí rodičia autora sa pokúsili vymaniť z chudoby usilovnosťou a sťahovaním za prácou. Nakoniec však bolo celé ich úsilie márne. Vance rozpráva príbeh svojej rodiny - príbeh o zmarenom pokuse o lepší život a rezignácii celej vrstvy národa. Mnohí bieli robotníci zo štátov ako Pennsylvánia majú pocit, že politici oboch hlavných strán na nich zabudli a odvrhli ich. Mestá, v ktorých žijú, za posledné desaťročia upadli a ani jedna vláda to nedokázala zvrátiť.Zdevastované chudobné oblasti plné drogovo závislých alkoholikov bez vzdelania živoria a ľudia sú dennodenne vystavení brutálnemu násiliu. Napriek tomu tieto mestá vykazujú najvyššiu pôrodnosť. Namieste je otázka, prečo ľudia nič nezmenia? Prečo úpadok trvá už generácie a nezdá sa, žeby sa v budúcnosti niečo zmenilo? Z marazmu sa dostali iba tí, čo opustili Hrdzavý pás, ostatní chcú vrátiť staré dobré časy. Vinní sú politici, pomery, Clintonová, Wall Street, iba oni sami nie. A Donald Trump im poskytol novú nádej - Za svoje nešťastie nenesiete vinu vy, ale establishment = Clintonová.Je to zvláštny pocit byť naraz príslušníkom dvoch amerických vrstiev - elity aj spodiny - ako samotný autor. Z vlastnej skúsenosti rozpráva o zážitkoch svojej rodiny, o smutnom živorení, o kódexe cti, o drastickom násilí a ako sa s tým postihnutí vyrovnávajú. Sú presvedčení, že svoju situáciu nezmenia, a preto si v nej bahnia. V tejto kríze každý úspech spoluobčana považujú za zradu. Medzitým sa kniha stala vysvetlením Trumpovho úspechu, hoci autor ho v nej ani raz nespomína.Knihu Hillbilly Elegy určenú čitateľom, ktorých zaujíma, čo sa v Amerike deje, si všimli novinári najvýznamnejších denníkov. O jej dôležitosti a závažnosti vypovedali ich titulky - Zrkadlo americkej spoločnosti, Dôležité poznanie, Návod na výchovu, Rodinná sága z upadajúcej provincie, Odviate vetrom či Americký sen a nočná mora.J. D. Vance vyrastal v Hrdzavom páse (Rust Belt) USA v meste Middletown a tiež v mestečku Jackson v apalačskej časti štátu Kentucky. Po strednej škole narukoval k námornej pechote a slúžil v Iraku. Študoval na Ohijskej štátnej univerzite a Právnickej fakulte Yalovej univerzity. Prispieva do časopisu National Review a šéfuje prestížnej investičnej firme v Silicon Valley. Spolu s manželkou býva v San Franciscu.TASR informovala Lucia Mládeková z vydavateľstva Tatran.