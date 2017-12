Kniha Konkláve umožňuje nazrieť do tajného zákulisia voľby pápeža

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. decembra (TASR) – Nevšedné nazretie do uzavretého priestoru pápežských volieb umožňuje kniha Roberta Harrisa Konkláve.Úspešný anglický autor bestsellerov dôverne približuje dianie vo Vatikáne, ktoré osobne pozná iba veľmi obmedzený počet mužov na svete. Keď za zamknutými dverami Sixtínskej kaplnky 118 kardinálov zo všetkých kontinentov hlasuje v najprísnejšie strážených voľbách. Tí majú nielen svoje vlastné ambície v túžbe po absolútnej moci, ale aj rivalov.uviedla pre TASR Alexandra Petrášová z vydavateľstva Slovart, ktoré Harrisovi vydalo túto desiatu knihu.Dej sa začína náhlou smrťou pápeža v jeho skromnej izbe. Obýval ju ako kardinál a po zvolení za hlavu cirkvi odmietol prepychový apartmán aj vozenie v limuzíne, čo mu zazlievali niektorí vysokí cirkevní hodnostári. Napríklad jeden z nich nosil okuliare so zlatým rámom. Pápežovi najbližší majú po jeho smrti starosti, ako to oznámiť médiám, aby nevznikli zlomyseľné chýry, uvažujú, či vykonať pitvu a akú oficiálnu lekársku správu zanechať histórii. Smrťou sa začína aj zákulisné súperenie o jeho nasledovníka.Čitateľ sa dozvie aj o úplatkárstve a cirkevných byrokratoch. Že o moc sa zaujímal i kardinál, ktorého pápež v deň svojej smrti na poslednej audiencii za vážne pochybenie zbavil všetkých cirkevných úradov a Svätý otec povedal, že stratil vieru v cirkev.Tiež sa dozvie, aká je predvolebná prísaha kardinálov, že vyše 80-roční kardináli nemajú volebné právo, alebo prečo po každom skrutíniu pália volebné lístky. Aj ktoré krajčírstvo šije pápežské oblečenie od roku 1798, že reverenda má 33 gombíkov ako Kristus rokov a pre nového pápeža majú pripravených 10 párov topánok rôznych veľkostí.Na predvolebnom spoločnom obede 117 kardinálov spoznalo toho posledného, tajne vymenovaného spôsobom in pectore. Je to výnimka, ktorú môže pápež uplatniť za určitých spoločenských okolností a za zásluhy. Prísne izolované bývanie kardinálov bez mobilov, počítačov a dennej tlače v izbách so zatemnenými oknami je rovnako dôležité, ako počas voľby ich pobyt v uzavretej Sixtínskej kaplnke s namontovaným rušením signálu proti elektronickému odpočúvaniu a inými bezpečnostnými opatreniami. Schádzali sa tam počas ôsmich skrutínií, kým z medeného komína biely dym nedočkavému davu na námestí signalizoval zvolenie novej hlavy katolíckej cirkvi a jednej z najvplyvnejších a najmocnejších osobností na svete.