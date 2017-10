Kniha o V. Dedečkovi prezrádza aj vývoj slovenskej architektúry

Na snímke Vladimír Dedeček preberá Pribinov kríž II. triedy z rúk prezidenta SR Andreja Kisku, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 1. októbra (TASR) – Publikácia Vladimír Dedeček Interpretácie architektonického diela obsahuje rozsiahle nahliadnutie do celoživotného diela jedného z najvýznamnejších slovenských architektov 20. storočia. Knihu vydala Slovenská národná galéria (SNG).Predstavuje textovú, architektonickú a fotografickú interpretáciu štyroch najvýznamnejšie aj najviac diskutovaných Dedečkových diel. Sú to Účelové vzdelávacie zariadenie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (Modra-Harmónia) a bratislavské stavby Slovenský národný archív, Najvyšší súd SR a Ministerstvo spravodlivosti SR, Rekonštrukcia a prístavba SNG.Ďalšia časť vyše 840-stranovej publikácie tiež podrobne obsahuje nielen Dedečkove, ale aj ďalšie významnejšie diela i celkové súvislosti v historickom vývoji slovenskej architektúry (vzdelávacie a profesijné inštitúcie, funkcionári Ústredného výboru Zväzu slovenských architektov a ich zjazdy i prelomové politické súvislosti, architektonické súťaže, časopisy, knihy či zákony o školstve a stavebníctve v Československu).Biograficky podrobne je zmapovaný život rodáka v Turčianskom Svätom Martine Vladimíra Dedečka (1929), jeho aktívne detstvo a záujem o kreslenie v blízkosti maliarov Petra Weisz-Kubínčana, Martina Benku, Miloša Alexandra Bazovského. Učil sa aj u Františka Kudláča, Jána Nováka, Ladislava Záborského a iných výtvarníkov. Po gymnaziálnych štúdiách ako 13-ročný začal pracovať na Štátnom katastrálnom meračskom úrade v Záturčí. Spomínané je jeho pôsobenie počas svetovej vojny, vysokoškolské štúdium (1948-1952), členstvo v organizáciách, zahraničné študijné cesty, práca v bratislavskom Stavoprojekte od 1.8.1952, kde pôsobil už v čase štúdií ako pomocný kreslič.Každý rok je zmapovaný nielen Dedečkovými architektonickými udalosťami až do roku 2016. Vtedy sa začala rekonštrukcia areálu SNG a od prezidenta SR Andreja Kisku si prevzal (7.1.) štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska. Predtým získal viaceré významné ocenenia aj v rámci Československa. Záverečnú časť knihy tvorí súpis jeho vybraných realizovaných, súťažných i nerealizovaných diel od roku 1954 do 1995.uviedol pre TASR historik architektúry Marián Zervan, ktorý sa na knihe podieľal s architektmi Benjamínom Brádňanským a Vítom Haladom. Editorsky ju pripravila Monika Mitášová zo SNG.Podľa Zervana je Dedeček veľmi svojrázna osobnosť so svojráznym architektonickým myslením a diferencuje sa od svojich spolužiakov. V Bratislave, Zvolene, Nitre a iných mestách postavil budovy aj veľmi rozsiahle architektonické a urbanistické areály, ktoré nemajú obdobu. Napríklad Incheba, areál Vysokých škôl a internátov nad Botanickou záhradou v Bratislave či areál Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre.dodal Zervan.