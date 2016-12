Kniha o vývoji gramoplatní prezentuje významných hudobných interpretov

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 30. decembra (TASR) – Nová kniha Vinyl je nielen históriou zaznamenávania zvuku, ale aj stručnými dejinami hudby. Jej podtitul Umenie výroby platní prezrádza dominantnú tematiku, ale na svoje si prídu aj priaznivci jazzovej, rockovej, folkovej, vážnej, country a inej hudby. Jej milovníci vedia, že aj v digitálnej dobe tie pravé nahrávky sú na gramofónovej platni.spomína v úvode autor knihy Mike Evans.Podľa neho producenti jazzových často improvizujúcich hudobníkov ako prví spoznali luxus nahrať záznam dlhší než trojminútový singel a tak aj živý koncert, čím sa zachovalo mnoho významných hudobných udalostí. Od konca 40. rokov vznikli albumy Elly Fitzgeraldovej, Louisa Armstronga, Binga Crosbyho, Franka Sinatru či big bandov Bennyho Goodmana alebo Woodyho Hermana.Veľkým pokrokom bola zvýšená kvalita zvuku technológiou mikrodrážok (1948), ktorá obmedzila šum a umožnila od roku 1958 stereo nahrávanie. Až do 60. rokov dominovali v rocku a populárnej hudbe malé single. Potom si umelci ako Beatles uvedomili, že chcú nahrať dlhohrajúce gramoplatne. Vďaka úspechu ich albumu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band či Pet Sounds od Beach Boys sa vo veľkom začali vydávať rockové gramoplatne s 33 otáčkami za minútu, označené ako LP.Okrem vývoja zachytenia zvuku od vynálezu fonografu Thomasom Edisonom (1877) po súčasnosť kniha uvádza postup výroby lisovania gramoplatní. Ten sa za takmer 70 rokov príliš nezmenil, aj keď došlo k niekoľkým technologickým vylepšeniam. Obaly LP gramoplatní umožnili rozvoj ďalšieho umenia. Dvoj- a trojalbumy či rozkladacie obaly sa stali priestorom na výtvarnú fantáziu.konštatuje hudobný publicista Mike Evans.Čitateľ sa dozvie, kto je priekopníkom dizajnu obalov gramoplatní, ktorí sú legendárni grafici, spozná svetové firmy a ich najvýznamnejšie zvukové výrobky. Medzi nimi sú kultové malé štvorpesničkové platne s rýchlosťou 45 otáčok za minútu s piesňami Chucka Berryho, Buddy Hollyho, Fatsa Domina a ďalších priekopníkov rokenrolu. Zaujímavé je zistenie, ktorí piati hudobníci účinkujú na živej nahrávke (15.5.1953) "najlepšieho jazzového koncertu všetkých čias" alebo že LP From The Roundhouse nahraná v Londýne (13.2.1957) skupinou Breakdown Alexa Kornera vyšla iba v počte 99 kusov.Nahrávacie firmy vydávali aj hovorené slovo. Napríklad, inauguračný prejav a prezidentský sľub Johna F. Kennedyho, čítanie kníh spisovateľom Jackom Kerouacom, divadelné hry Tennessee Williamsa, ktoré ho zaradili medzi najlepších amerických dramatikov, s obalom od Andyho Warhola. Vyše 250-stranová kniha z vydavateľstva Slovart v tvare gramoplatne obsahuje množstvo obrazového materiálu. Nechýbajú fotografie najvýznamnejších svetových interpretov, ktorí tvorili históriu svetovej hudobnej kultúry.