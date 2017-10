Kniha Prievidza z neba ponúka pohľad na mesto z vtáčej perspektívy

Prievidza Foto: prievidza.sk Prievidza Foto: prievidza.sk

Prievidza 6. októbra (TASR) - Pohľad na Prievidzu i Bojnice a ich okolie z vtáčej perspektívy ponúkajú publikácie Prievidza z neba ako i Prievidza a Bojnice z neba. Knihy banskobystrického vydavateľstva dnes uviedli do života v Mestskom dome v Prievidzi.Publikácie vydalo Creativ business studio a v týchto dňoch sa dostávajú na knižný trh. "Prečo Prievidza z neba? Prečo nie? Je to naša edícia kníh Slovensko z neba. Je to v poradí asi naša 30. kniha. Začali sme krajmi a nasledujú mestá," povedal pilot a fotograf Matúš Krajňák.Podľa svojich slov nevie povedať, na akom mieste by skončila Prievidza z pohľadu krásy. "Pre samotných Prievidžanov je určite na prvom mieste. Slovensko je malá krajina, je krásna krajina a z vtáčej perspektívy je ešte krajšia. Nedá sa povedať, čo je najkrajšie," podotkol.Fotografie do publikácie vznikali počas leta i jesene, v lietadle nad Prievidzou a Bojnicami strávil fotograf a pilot asi tri hodiny, a to aj napriek tomu, že ide o relatívne malé mestá, dodal Krajňák.Kniha, ako uviedla primátorka Prievidze Katarína Macháčková, prinesie obyvateľom najmä lepšie poznanie mesta, možno sprostredkovanie pohľadu, ktorý si nie každý asi môže dopriať, a to pohľad na mesto z výšky. "Prináša to veľmi zaujímavé obrázky, nevieme, ako sú usporiadané sídliská, ako vyznievajú naše dominanty. Hovorí sa, že na svet sa dobre pozerá z výšky a je to pekný pohľad. Verím, že aj Prievidžanov poteší a budú hľadať vo fotografiách miesta, ktoré poznajú a objavia aj nové veci, ktoré z iného pohľadu nevnímali," doplnila.Niektoré z fotografií použije mesto aj v nástennom kalendári, ktorý bude vydávať tento rok, uzavrela Macháčková.