Kniha sťažností na americkom ministerstve diplomacie je na roztrhanie

Washington 1. februára (TASR) – Na americkom ministerstve zahraničných vecí sa neobvykle rýchlo plní kniha sťažností. Zamestnanci kritizujú imigračný zákaz, ktorý vydal prezident Donald Trump. Biely dom im odkázal, aby sa s nariadením stotožnili, alebo aby si hľadali novú prácu.Ministerstvo umožňuje svojim zamestnancom anonymne vyjadriť nesúhlas alebo sťažnosť na niektorú z politík nielen ministerstva, ale aj celej vlády. Ide o takzvanýa v týchto dňoch ho podľa informácií viacerých amerických médií využíva nezvyčajne veľký počet úradníkov.V skutočnosti tentoraz nejde o jednotlivé sťažnosti, ale o jeden dokument, ktorý už podpísali desiatky ľudí a ktorý bude cezposlaný ministrovi zahraničných vecí. Za toho navrhol prezident Rexa Tillersona, Kongres ho však zatiaľ neschválil.Dokument vyjadruje nesúhlas s imigračným a cestovným zákazom Donalda Trumpa a tvrdí, že je v rozpore s americkými hodnotami a môže byť kontraproduktívny. Zákaz nielenže nesplní svoj stanovený cieľ udržať Ameriku v bezpečí, ale podkope boj proti terorizmu, píše sa v dokumente.uvádza sa v závere dokumentu.Zamestnanci ministerstva sa sťažujú aj na to, že Biely dom nerešpektoval ich pripomienky k nariadeniu. Biely dom tvrdí, že cestovný a imigračný zákaz konzultoval s ministerstvom zahraničných vecí celé týždne pred tým, než ho vydal.Predstavitelia ministerstva to však odmietajú, respektíve tvrdia, že vydané nariadenie nezodpovedá tomu, ktoré pripomienkovali. Pre Národný verejnoprávny rozhlas (NPR) to uviedla diplomatka Laura Kennedyová.Množstvo kritiky z ministerstva bolo v pondelok 30. januára spomenuté aj na tlačovej konferencii Bieleho domu. Hovorca Sean Spicer pre to veľké pochopenie neprejavil.povedal Spicer.Kanál nesúhlasu bol na ministerstve zahraničných vecí zavedený v 60. rokoch minulého storočia počas vojny vo Vietname. Sťažnosti sú odovzdané príslušným vedúcim pracovníkom ministerstva, prípadne samotnému ministrovi. Tí musia odpovedať do 60 dní.Kennedyová pre NPR spomína, že okolo knihy sťažností bolo rušno počas vojny na Balkáne v 90. rokoch minulého storočia a tiež minulý rok, keď približne 50 úradníkov týmto spôsobom kritizovalo bývalého prezidenta Baracka Obamu za to, že nerobí dosť na ochranu civilistov v Sýrii.