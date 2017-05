Kniha Tomas World Expedition dokumentuje bláznivú cestu okolo sveta

Kniha Tomas World Expeditionod autora Tomáš Vilček. Foto: Ikar Foto: Ikar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. mája (TASR) - Pulty knižných predajní spestrila v týchto dňoch publikácia Tomas World Expedition z vydavateľstva Ikar. Príbeh bláznivej cesty okolo sveta, ktorý zachytáva, nevznikol za písacím stolom, odohráva sa priamo v teréne, v exotických krajinách. Svoje dobrodružné kroky a nezabudnuteľné zážitky v nej autenticky dokumentuje Tomáš Vilček.Autor knihy sa hneď po vysokej škole rozhodol uskutočniť to, nad čím väčšina z nás doživotne iba premýšľa. Cestovateľská vášeň ho prinútila zbaliť sa a vyraziť na vandrovku. Navštívil Irán, Afganistan, Indiu, Bolíviu, Pobrežie Slonoviny a ďalšie krajiny. Na ceste okolo sveta zažíva nevídané dobrodružstvá a stretáva mnoho inšpiratívnych ľudí. Ocitá sa zoči-voči občianskym vojnám, teplotným extrémom, pozerá sa do tváre chudobe. Popritom stopuje tisíce kilometrov a kempuje v divočine pod miliónmi jagavých hviezd. Cestuje v čase, aby sa nadýchol čarovnej histórie a dotkol sa fascinujúcich kultúr. V knihe odhaľuje aj citlivé rozhovory s miestnymi, ktoré odzrkadľujú obraz jednotlivých krajín. Publikáciu dopĺňa množstvo zaujímavých fotografií.Tomáš Vilček je mladý právnik a srdcom dobrodruh, ktorý žije svoje cestovateľské sny. Má rád veľké výzvy. Preto v lete 2014, hneď po ukončení vysokej školy, vyrazil s batohom na chrbte spoznávať svet. O svojich dobrodružných krokoch počas jedného roku na cestách písal blogy, ktoré prerástli do knihy.TASR za vydavateľstvo Ikar informovala Mária Lešková.